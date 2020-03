Rostock

Anwohner bemerkten gegen 21.40 Uhr zunächst starken Brandgeruch und Rauch im Hausflur. Was die Nachbarn allerdings nicht ahnten, dass eine Wohnung im 6. Obergeschoß lichterloh in Flammen stand.

Als die ersten Einsatzkräfte am Mehrfamilienhaus eintrafen, drang bereits dichter schwarzer Qualm aus den Fenstern der obersten Etagen. Sofort gingen mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz in den verqualmten Hausflur vor und retteten eine vierköpfige Familie, welche direkt gegenüber der Brandwohnung lebte. Mit Flammenschutzhauben flüchteten die Anwohner aus dem Haus und wurden anschließend von den Sanitätern mehrerer Rettungswagen versorgt.

Wohnung komplett zerstört

Die Flammen zerstörten die gesamte Wohnung, sie brannte vollständig aus. Die Hitze war so stark, dass sogar die Fensterscheiben geschmolzen sind. Mit einer Drehleiter verschafften sich weitere Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung, in welcher sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs glücklicherweise keine Personen aufhielten. Eine dort lebende Frau war nicht zu Hause.

Nach rund zwei Stunden gelang es den Einsatzkräften die Flammen endgültig zu löschen. Im Anschluss wurde der Hausflur mittels Hochdrucklüfter von Rauchgasen befreit. Durch die Löscharbeiten, den Ruß und die Brandbeschädigungen ist die gesamte oberste Etage vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Schaden geht in die Hundertausende. Beamte der Kriminalpolizei untersuchten noch in der Nacht, in Zusammenarbeit mit einem Brandursachenermittler, den Tatort. Weshalb das Feuer ausbrach ist nun Ermittlungsaufgabe der Polizei. Diese dauern gegenwärtig an.

Von RND/Benjamin Vormeyer