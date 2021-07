Rostock

Passanten blieben stehen, Kinder bestaunten die Löschfahrzeuge: In der Rostocker Innenstadt ist am Dienstag die Feuerwehr im Einsatz gewesen. Mehrere Lkw der Berufsfeuerwehr sowie ein Wagen der Rostocker Polizei waren am Nachmittag vor Ort.

Wie Polizeisprecherin Ellen Klaubert auf OZ-Nachfrage mitteilte, waren die Rettungskräfte gegen 14 Uhr in die Kröpeliner Straße 81 gerufen worden – mitten in der zu dieser Zeit belebten Fußgängerzone. Der Grund: In einem Pausenraum des Juweliergeschäftes „Pandora“ direkt neben des Stadtbibliothek war Qualm ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es einen technischen Defekt an einem Gerät gegeben haben.

Menschen wurden nicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Ende Mai hatte der Brand in einem Haus in der Doberaner Straße für Aufsehen gesorgt. In einem Akku-Laden war ein Feuer ausgebrochen, das Gebäude ist seitdem einsturzgefährdet, alle Bewohner mussten ausziehen.

Von OZ/rb