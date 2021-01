Rostock

Große Aufregung am Mittwochabend in der Flensburger Straße im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Anwohner bemerkten gegen 18.30 Uhr den akustischen Alarm eines ausgelösten Rauchmelders und informierten den Notruf der Feuerwehr, nachdem niemand auf Klingeln und Klopfen in der Wohnung im zweiten Obergeschoß reagierte.

Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mehrfamilienhaus in der Straße eintrafen, rüstete sich die Feuerwehr unverzüglich mit Atemschutz aus und betrat den Hausflur. Da in der Wohnung eine Person vermutet wurde, brachte die Feuerwehr zudem eine Drehleiter in Stellung. Als ein Feuerwehrmann mit dem Drehleiterkorb an dem Balkon anleiterte, erkannte dieser eine Rentnerin in der stark verqualmten Wohnung.

Anzeige

Frau erlitt Rauchgasvergiftung

Sofort wurde die 88-Jährige auf den Balkon gebracht, um den Rauchgasen zu entkommen. Weil diese allerdings ihren Wohnungsschlüssel nicht fand und auch die eingesetzten Beamten diesen nicht aufspüren konnten, war eine Rettung durch die Wohnungstür über den Hausflur nicht möglich. So wurde die verletzte Frau mithilfe einer Drehleiter zurück auf sicheren Boden gebracht, wo diese von Sanitätern in Empfang genommen wurde.

Lesen Sie auch: Rostock: Auto brennt auf Parkplatz in Lütten Klein ab

Im Rettungswagen wurde diese untersucht und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung. Wie Christian Gläser, Einsatzleiter der Rostocker Berufsfeuerwehr, mitteilte, geriet in der Küche ein Wasserkocher in Brand, was die starke Rauchentwicklung auslöste. Ein Feuer gab es laut Ellen Klaubert, Pressesprecherin der Rostocker Polizei aber nicht. Die Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Von Benjamin Vormeyer