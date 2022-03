Rostock: Feuerwehr rückt wegen Nebelmaschine aus

Rostock-Dierkow

Kurioser Einsatz für Feuerwehr und Polizei in Rostock am frühen Dienstagmorgen: In der Annahme, in einer Spielothek einen größeren Brand bekämpfen zu müssen, hatten es die Einsatzkräfte lediglich mit Qualm aus einer Nebel-Alarmanlage zu tun.

Ein Mitarbeiter hatte vergessen, den Alarm vor dem Betreten des Gebäudes auszuschalten. Der ungewöhnliche Vorfall hatte sich gegen 7.15 Uhr in dem Gebäude der Spielothek am Dierkower Hannes-Meyer-Platz ereignet. Der Mann betrat laut Angaben der Polizei das Objekt und hatte vergessen, die Alarmanlage und damit den Einbruchschutz auszustellen. So passierte es, dass diese von einem Einbrecher ausging und der Generator mehrere hundert Kubikmeter Nebel in das Innere der Spielothek blies.

Augenzeuge wählte den Notruf

Für Außenstehende wirkte der aus den Fenstern kommende weiße Qualm wie ein echter Brand, weshalb ein Augenzeuge den Notruf wählte. So rückte schließlich ein kompletter Löschzug an. Die Einsatzkräfte konnten schnell wieder einpacken, die ebenfalls verständigten Sanitäter kümmerten sich noch um den Mann, der die Spielhalle betrat und kurzzeitig im Nebel stand. Er blieb aber unverletzt. Für die Polizei schließen sich keine weiteren Ermittlungen an.

Von Stefan Tretropp