Rostock

Großalarm bei der Feuerwehr: Am Dienstagabend ist am Holbeinplatz in Rostock ein vermeintliches Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Der Notruf ging um 20.30 Uhr in der Leitstelle ein, wie die Polizei mitteilt: Ein Autofahrer meldete, dass es in einem Haus in der Karl-Marx-Straße brennt. Er hatte die Flammen beim Vorbeifahren durch das Fenster bemerkt.

Innerhalb kürzester Zeit rückten mehrere Löschfahrzeuge der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr an. Auch Polizei und Rettungswagen kamen zum Einsatz.

Täuschend echt – auf den ersten Blick: Das optische Feuer, dass am Holbeinplatz einen Großeinsatz der Feuerwehr auslöste. Quelle: Benjamin Vormeyer

Doch bereits bei dem Blick in das Fenster stellten die Retter fest, dass es sich lediglich um ein optisches Feuer handelt. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, projizierte ein Beamer ein Lagerfeuer an die Wand. Der Einsatz war um 20.45 Uhr beendet.

Von OZ