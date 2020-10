Rostock

Die Anzahl der Mitglieder in den Feuerwehren des Landkreises nimmt zu. Das geht aus dem Jahresbericht 2019 hervor, der bei der Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes in Güstrow vorgestellt wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie musste diese im März ausfallen und wurde nun am Freitagabend nachgeholt.

„Mit dem Stichtag 31. Dezember 2019 zählen wir im Landkreis Rostock 4182 aktive Kameraden und 1067 Ehrenmitglieder sowie 1511 Kinder und Jugendliche in den 104 Jugendfeuerwehren, somit können wir 6760 Mitglieder in unseren Feuerwehren verzeichnen“, sagt Mayk Tessin, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Landkreis Rostock. Im Jahr 2018 waren es 4164 Aktive und 1057 Ehrenmitglieder.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Zum Ende des Jahres 2019 hatten wir 1209 Mitglieder in den Jugendfeuerwehren, hinzu kommen 302 Kinder in den Kinderabteilungen, also waren es insgesamt 1511 Mitglieder“, zählt Karsten Franck, Kreisjugendfeuerwehrwart Landkreis Rostock, auf. „Bei den Mitgliederzahlen der Kinderabteilungen gab es einen leichten Verlust, aber im Vergleich zum Vorjahr waren es insgesamt 21 Mitglieder mehr. Das zeigt, dass wir immer noch im Aufwärtstrend sind, was die Mitgliederzahlen betrifft.“

Weniger Einsätze als 2018

Im Vergleich zum Vorjahr habe die Zahl der Einsätze 2019 abgenommen. „Nachdem wir mit dem Jahr 2018 mit 2212 Einsätzen das einsatzreichste Jahr nach der Kreisgebietsreform hatten, ist die Einsatzzahl im vergangenen Jahr um 256 Einsätze, rund zehn Prozent, auf insgesamt 1956 Einsätze gesunken“, teilt Tessin mit. „Damit ist es nach dem Jahr 2018 das einsatzreichste Jahr nach dem Zusammenschluss der Kreise Bad Doberan und Güstrow.“

Die Einsätze würden sich aufteilen in 720 Brandeinsätze, wovon 336 Einsätze aus Fehlalarmen resultierten, und 1236 Einsätze im Bereich der technischen Hilfeleistung, wovon 121 Einsätze auf Fehlalarme entfallen.

Unfälle im Dienst nehmen zu

Auch im vergangenen Jahr sind die Feuerwehren nicht von Unfällen im Feuerwehrdienst verschont geblieben, wie die Kreissicherheitsbeauftragten Gunnar Steinbrink und Jürgen Gäth mitteilen. 2019 wurden 106 Unfälle verzeichnet – ein Anstieg im Vergleich zu 2018 (95 Fälle). Auffällig sei gegenüber 2018 nochmals ein Anstieg der Unfälle im Bereich der Übungs- und Schulungsdienste.

Kam es während Einsätzen zu 25 Unfällen, waren es im Schulungsdienst 38. Einen nicht unwesentlichen Anteil daran haben dem Bericht zufolge die sogenannten feuerwehrtechnischen Vergleiche, bei denen die Feuerwehren bei Wettkämpfen gegeneinander antreten, um verschiedene Schnelligkeits- und Geschicklichkeitsübungen zu absolvieren. Zu beachten sei, dass der zeitliche Aufwand für Schulungsdienste größer ist als der, der durch Einsätze entsteht.

Auszeichnungen verliehen

Bei der Versammlung wurden außerdem Mitglieder geehrt. Ehrenmitglied und Mitglied der der Feuerwehr Gelbensande, Paul Bruß wurde für seine 70-jährige Mitgliedschaft mit dem Ehrenzeichen am Bande ausgezeichnet. Des Weiteren wurde E.DIS mit dem Förderschild „Partner der Feuerwehr“ des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Die Firma unterstütz seit vielen Jahren die Feuerwehren im Landkreis, etwa durch Finanzielle Unterstützung bei Anschaffungen oder durch Schulungen

Von Katharina Ahlers