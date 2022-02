Döner ist in aller Munde und Rostocks Imbissbuden haben für jeden Geschmack etwas im Angebot. Wo es in der Hansestadt am besten schmeckt, haben Sie entscheiden. Doch kann sich der Rostock-Sieger auch landesweit beim OZ-Dönertest durchsetzen? Das liegt an Ihnen. Hier können Sie voten.