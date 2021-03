Rostock

Das Beste ist der Ausblick, findet Gerhard Wegner. „Vor ein paar Wochen war das noch alles Baustelle“, sagt der Rentner. Von seinem Balkon aus blickt Wegner auf einen Spielplatz, ein paar hingestreute Einfamilienhäuser und viel Grün.

Der 87-jährige Neu-Rostocker ist gerade umgezogen, nach 41 Jahren aus seiner Neubauwohnung in Neubrandenburg in einen gerade fertig gewordenen Neubau im Rostocker Nordosten, in dem auch seine Tochter wohnt. Sein Vermieter ist die Semmelhaack-Stiftung aus Schleswig-Holstein. Deren Namen findet sich auf vielen Mietverträgen, die in letzter Zeit in der Hansestadt unterschrieben wurden.

Häuser für „die Mitte der Gesellschaft“

1100 Wohnungen hat das Unternehmen aus Elmshorn seit 2016 in Rostock gebaut, 900 weitere sollen in den kommenden Jahren folgen. 300 Millionen Euro werden die Norddeutschen dann investiert haben. „Wir sind bewusst in die Stadtteile gegangen, in denen die Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft wohnen“, sagt Semmelhaack-Manager Hartmut Thede. Viele neue Mehrfamilienhäuser entstanden in Lückengrundstücken in den Plattenbauvierteln im Nordwesten und Nordosten, andere auf frei gewordenen Arealen wie dem alten Allende-Klinik in Lütten Klein und der ehemaligen Molkerei in Brinckmansdorf.

Alle paar Wochen ist Thede abends in einem Ortsbeirat zu Gast und stellt sein nächstes Bauprojekt vor. So wie vor ein paar Tagen in der Toitenwinkler Pablo-Picasso-Straße: 110 Wohnungen entstehen in einem sechsgeschossigen, 19 Meter hohem Gebäude. 80 Park- und 200 Fahrradstellplätze, Dachterrassen, Laubengang im Staffelgeschoss. Kosten: Knapp sechs Millionen Euro.

„Wir finden Rostock gut“

Das Immobilienunternehmen schafft damit etwas, was die kommunale Wiro jahrelang nicht schaffte, meint Anke Knitter (SPD), Ortsbeiratsvorsitzende in Toitenwinkel. Die Kommunalpolitikerin hat bei der städtischen Wohnungsgesellschaft immer wieder nachgefragt, warum denn keine neuen Wohnungen in ihrem Stadtteil gebaut werden. „Meist habe ich eine Abfuhr bekommen“, sagt sie. Begründung: Neubau lohne sich wirtschaftlich nicht in den Randlagen.

Dann kam Semmelhaack. „Unserer Entscheidung, in Rostock zu expandieren, lagen seriöse und solide Kenntnisse und Informationen über den Rostocker Wohnungsmarkt und die weitere Entwicklung des Standorts Rostock zugrunde, wir finden Rostock gut“, sagt Thede. Ein Teil der Wohnungen entsteht mit Fördermitteln des sozialen Wohnungsbaus, die Mieten liegen teils unter sechs Euro je Quadratmeter, in den frei finanzierten Abschnitten nannte das Unternehmen bisher 9,50 bis 10 Euro als Obergrenze für die Nettokaltmiete.

Serielles Bauen drückt die Kosten

Die Schleswig-Holsteiner sind seit mehr als 40 Jahren im Wohnungsbau tätig, 22 000 Wohnungen verwaltet das Unternehmen mittlerweile bundesweit. Ein Drittel davon befindet sich in Potsdam, aber auch Rostock ist mittlerweile einer der wichtigsten Standorte. Semmelhaack arbeitet oft mit den gleichen Baufirmen und Architekten zusammen, das macht das Bauen billiger. Aber auch eintöniger?

„Die Semmelhaack-Häuser haben einen Wiederkennungswert“, sagt Uwe Michaelis (SPD), Ortsbeiratsvorsitzender in Groß Klein. Die Fassaden „strahlen eine gewisse Dominanz aus“. Andererseits sei es sicher schwierig, zwischen die bestehenden Plattenbauten etwas Neues zu pflanzen, was allen gefällt, so der Ortsbeirat. „Das Wohnraum geschaffen wird, ist positiv.“ Groß Klein habe in den vergangenen Jahren viele neue Einwohner gewonnen, auch durch die Semmelhaack-Neubauten.

Neue Form der „DDR-Platte“?

„Ein bisschen mehr Abwechslung wäre schön“, sagt Anke Knitter. Die serielle Bauweise der glatten Fassaden erinnere sie mitunter an den DDR-Standard-Blöcke vom Typ WBS 70. Für mehr soziale Durchmischung wären andere Wohnformen nötig, zum Beispiel Einfamilienhäuser. Grundstücke neben dem Hafenbahnweg seien vorhanden, doch die Wiro zeige kein Interesse. Ein weiteres Problem sei die Infrastruktur, die mit dem Zuzug nicht automatisch mitwachse. In Toitenwinkel fehle eine weiterführende Schule. Uwe Michaelis berichtet von fehlenden Kitas in Groß Klein.

Hartmut Thede weist den Vorwurf der Eintönigkeit zurück. Die Häuser seien zwar „einfach in der Architektur“, aber von hoher Qualität. „Wir bauen für morgen, das ist unser Anspruch.“ Neu-Mieter Gerhard Wegner ist jedenfalls zufrieden. Seine Wohnung ist barrierefrei und hat einen Aufzug. In seinem Wohnzimmer machen die Umzugshelfer gerade Kaffeepause, der 87-Jährige macht sich daran, die vielen Kartons auszupacken.

Von Gerald Kleine Wördemann