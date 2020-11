Rostock-Stadtmitte

Trotz des bundesweit herrschenden Corona-Lockdowns und der damit verbundenen flächendeckenden Schließung von unter anderem Fitnessstudios hat ein Betreiber in Rostock sein Geschäft geöffnet und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zu allem Überfluss wurde der Inhaber den Beamten gegenüber auch noch gewalttätig, er hat mehrere Anzeigen kassiert.

Der Vorfall geschah nach Auskunft von Ellen Klaubert, Pressesprecherin der Rostocker Polizeiinspektion, am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr in einem Fitness-Center am Vögenteich. Wie es hieß, habe die Polizei Hinweise erhalten, dass sich mehrere Damen in dem Fitnessstudio aufhalten und sportlich betätigen sollen. Als die Beamten eintrafen, reagierte der 42 Jahre alte Inhaber aggressiv und wollte die Polizisten zunächst nicht hereinlassen.

Studiobetreiber griff Beamte an

Als diese wenig später dann doch Zugang erhielten, griff der rabiate Mann sie an. Die Beamten, die zudem Verstärkung anfordern mussten, sahen sich gezwungen, den 42-Jährigen zu überwältigen, und auf den Boden zu bringen. „Dann wurde er kooperativer“, berichtete Klaubert. Wie herauskam, habe der Studiobetreiber sechs Damen das Trainieren – trotz angeordneter Schließung – heimlich ermöglicht.

Diese verließen samt Sportsachen kurz nach dem Vorfall das Center über einen Nebenausgang. Der 42-Jährige wurde aufgefordert, sein Studio wieder zu schließen, und erhielt unter anderem Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung.

