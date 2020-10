Rostock

DJ-Set unter freiem Himmel, Transparente statt Discokugel: Begleitet von Electrobeats geht Rostocks Clubszene auf die Straße. Um auf die existenzbedrohende Lage aufmerksam zu machen, in die die Covid-19-Pandemie Livespielstätten gebracht hat, und die Veranstaltungsbranche zu retten, haben am Donnerstagnachmittag gut 60 Leute vor dem Kröpeliner Tor demonstriert. Schon vor Beginn der Aktion stand fest: Sie haben einen Grund zum Feiern.

„Die Landesregierung hat gestern den Weg für finanzielle Hilfe freigemacht“, berichtet Eva-Maria Kröger. Die Fraktionschefin der Linken in der Rostocker Bürgerschaft hatte zur Demo aufgerufen. Sie und viele weitere Mitstreiter wie das neugegründete Kulturwerk MV hatten sich in den vergangenen Wochen für Clubs, Musiker, DJs und Co. im Land stark gemacht. Mit Erfolg: Am Mittwoch wurde in Schwerin beschlossen, dass über den MV-Schutzfonds sieben Millionen Euro für den Neustart der Live-Kultur bereitgestellt werden.

Tanzverbot und geplatzte Träume

Der Rettungsschirm ist auch in Rostock bitter nötig. Denn nach wie vor steckt die Veranstaltungsbranche mittendrin in der Corona-Krise. „Veranstaltungen finden kaum statt oder nur in reduzierter Form. Tanzen ist praktisch verboten“, verdeutlicht Kröger. Verheerend für Spielstätten, aber auch für Künstler, die kaum Auftrittsmöglichkeiten haben.

Peter Albrecht trifft die Krise hart. „Ich hab’ mich erst Ende vergangenen Jahres im Bereich Veranstaltungsdekoration selbständig gemacht. Das lief super an. Ich hatte jede Menge Aufträge.“ Dann kam Corona, seither liegen die Geschäfte brach. „Ich hab’ meine große Liebe verloren.“

Tom Lüth vermisst unbeschwerte Nächte im ST-Club, wie er sie zu seinen Studentenzeiten erlebt hat. „Da habt die Poltikwissenschaft die Nikolaus-Partys gefeiert. Die fällt in diesem Jahr flach.“

Winter wird herausfordernd

In den vergangenen Wochen hatten viele Clubs versucht, ausfallende Partys und Konzerte zu kompensieren – etwa durch Umsatteln auf Schankwirtschaft oder Outdoor-Alternativen wie Biergärten. „Und die problematische Jahreszeit kommt erst noch. So kommen sie nicht über den Winter“, sagt Eva-Maria Kröger. Schon jetzt gelinge es vielen kaum, laufende Kosten einzuspielen.

Linken-Chefin stellt Forderungen

Jetzt also Licht am Ende des Tunnels. „Für die Phase der eingeschränkten Öffnungsmöglichkeiten gibt es eine anteilige finanzielle Unterstützung. Dazu gehören externe Konzeptions- und Planungsausgaben ebenso wie Werbungsausgaben, Gagen, Miet- und Leihgebühren sowie sonstige veranstaltungsbedingte Personal- und Sachkosten“, erklärt Julian Barlen, Vorsitzender der SPD im Kreis Rostock. Die Fördersumme betrage maximal 4000 Euro pro Veranstaltung und sei bei 15 000 Euro pro Monat gedeckelt. Das Geld könne beim Landesförderinstitut MV in Schwerin beantragt werden.

Ob es noch rechtzeitig kommt, um alle durch die Krise zu bringen, wird sich zeigen müssen. „Die Existenzangst ist da. Viele Betreiber haben Kredite aufgenommen, um über die Runden zu kommen“, sagt Eva-Maria Kröger. Eine schwere Hypothek für die Zukunft. Umso wichtiger sei es, dass das Land Betroffene nun unter den Rettungsschirm nehmen will. Aber: „Die Mittel müssen auch wirklich bei ihnen ankommen“, betont die Linken-Chefin. Zudem fordert sie, dass Clubs und Co. künftig nicht mehr als Vergnügungs- sondern als Kulturstätten gelten. „Dann wären sie viel besser abgesichert.“

Mit oder ohne Finanzspritze: Peter Albrecht will durchhalten. „Momentan produziere ich Deko.“ Er hofft, dass diese möglichst bald zum Einsatz kommt. Sobald die Corona-Pandemie überstanden ist, will er wieder loslegen.

Von Antje Bernstein