In der Rubrik „Gesicht des Tages“ stellt die OZ Menschen aus der Hansestadt Rostock vor – heute: Stefan Margraf. Er ist Geschäftsführer von Solvamed, forscht in der Biomedizin. Jede Woche pendelt er dafür zwischen Rostock und Frankfurt am Main. Welch großes Ziel er verfolgt, hat er der OZ verraten.