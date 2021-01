Rostock/ Schwerin

Schauspieler, DJs, Bands und Solokünstler – all jene, die normalerweise live vor großem Publikum auftreten, sind in der Corona-Krise nahezu unsichtbar geworden. Eine neue Initiative der Veranstaltungsbranche will der deutschen Kulturszene im aktuellen Lockdown ein Gesicht geben. Auch in Mecklenburg-Vorpommern soll das Projekt Aufsehen erregen.

Ohne uns ist’s still: Die Gesichter der Kulturszene MV

Zur Galerie Ohne uns ist’s still: Mit der Fotokampagne Kulturgesichter macht die Veranstaltungsbranche MV auf ihre Corona-Not aufmerksam

Mit „Kulturgesichter“ werden diejenigen sichtbar, die aktuell weder Partys noch Live-Konzerte veranstalten dürfen: Musiker, aber auch Tontechniker, Clubbetreiber, Caterer, Booker und Veranstaltungskaufleute – eben alle, die ein kulturelles Leben überhaupt erst möglich machen, bedingt durch die Pandemie aber seit fast einem Jahr nahezu zum Nichtstun verdammt sind.

In MV setzt das Kulturwerk die Idee der Initiative nach Vorbild der Berliner Initiative @kulturgesichter030 in die Tat um. Bei Fotoshootings in Städten wie Rostock, Stralsund, Wismar und Schwerin können Künstler vor der Kamera buchstäblich Gesicht zeigen. Die Schwarz-Weiß-Porträts werden anschließend über die sozialen Medien verbreitet. Die Botschaft: „Ohne uns ist’s still“.

Jedes Foto stehe stellvertretend für die vielen Betroffenen, die aktuell ihren Beruf nicht ausüben können und teilweise von einer prekären existenzbedrohenden Situation betroffen sind, so das Kulturwerk MV. Akteure der Veranstaltungsbranche, die sich daran beteiligen möchten, können online auf www.kulturgesichter-mv.de einen Termin für ein Shooting vereinbaren und somit Teil der bundesweiten Kampagne werden.

Von Antje Bernstein