Rostock

Stefanie Kalendruschat ist glücklich in Rostock. Ende Juli hat sie in der Hansestadt geheiratet. „Mein Mann und ich haben uns beim Montagsbalkon in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt kennengelernt“, sagt die Fotografin. Die 33-Jährige mag die lokale Kulturszene. Am Freitag war sie unter anderem beim Konzert von „Les Bummms Boys“ im Kurhausgarten in Warnemünde. „Es ist schön, wieder auf Konzerte gehen zu können“, sagt sie.

Selten trifft man die Rostockerin ohne ihre Hunde an. Bolonka-Zwetna-Rüde „Carlchen“ ist seit sieben Jahren an ihrer Seite. Vor Kurzem haben Stefanie Kalendruschat und ihr Mann zudem Mischlingswelpen „Astra“ aus einem rumänischen Tierschutzprojekt adoptiert. „Mit den Hunden fahren wir gern an den Strand oder gehen in den vielen Parks der Umgebung spazieren“, sagt sie. „ Rostock hat viele schöne Grünanlagen, in denen wir super entspannen können.“

Die Fotografin fühlt sich in der Hansestadt wohl. „Ich mag das Meer, die Leute und die Größe der Stadt“, sagt sie.

Von Katharina Ahlers