Rostock

Weil ein Autofahrer eine rote Ampel überfuhr, kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in der Rostocker Gartenstadt. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Nach bisherigem Erkenntnisstand hatte der Fahrer eines Hyundai von der Tschaikowskistraße kommend die Kreuzung Kopernikusstraße in Richtung Trotzenburger Weg passiert. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Skoda.

Durch den heftigen Aufprall drehten sich beide Fahrzeuge um die eigene Achse und blieben beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, die Beifahrerin im Hyundai erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Anzeige

Nach Angaben der Polizei hatte einer der Fahrer eine rote Ampel missachtet. Wer, konnten die Beamten vor Ort zunächst nicht klären, da die Beteiligten unterschiedliche Angaben machten. An den Unfallautos entstand hoher Sachschaden. Die Kopernikusstraße musste für Unfallaufnahme und Bergung vollständig gesperrt werden.

Von Stefan Tretropp