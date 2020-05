Rostock: Frau bunkert zu Hause 10 000 Euro – und wird von eigener Familie beklaut

Rostock

Einen ungewöhnlichen Diebstahl hat die Polizei in Rostock aufgeklärt. Wie sie am Donnerstag mitteilte, war im September 2019 das verschlossene Schlafzimmer in der Wohnung einer Frau im Stadtteil Groß Klein aufgebrochen worden. Anschließend fehlten rund 10 000 Euro, die die 36-Jährige dort verwahrt hatte.

Jetzt ist klar: Die 13 Jahre alte Tochter steckte dahinter. Nach Angaben der Polizei wusste die Jugendliche von der Geldsumme. Als sie mit fünf Freunden in der Wohnung war, stiftete sie einen von ihnen an, die Tür aufzubrechen und das Geld zu stehlen.

Nach intensiven Ermittlungen nahm die Polizei einen 19-Jährigen als Hauptverdächtigen fest. Der Mann ist wegen ähnlicher Delikte vorbestraft, heißt es.

Der 19-Jährige hatte einen Großteil des Geldes an sich genommen und ausgegeben. Die restliche Summe hatten sich die Tochter und die anderen vier Freunde aufgeteilt. Einen Teilbetrag konnte die Polizei sicherstellen und an die Mutter zurückgeben.

Gegen den 19-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, der Mann wurde anschließend zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt.

