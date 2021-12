Rostock

Eislaufen, Schwimmen, Bouldern, Trampolinhalle, Bowling, Escape Rooms – auf das alles muss jetzt wieder in Rostock verzichtet werden. Denn die Freizeiteinrichtungen, wie das HCC, Flip & Fly, Felshelden, 45 Grad, die Eis- und Schwimmhalle, sind wegen der aktuellen Corona-Verordnung erneut geschlossen.

Durften sie nach dem langen Lockdown im Sommer erst wieder öffnen, kamen im Herbst schon neue Auflagen hinzu. 3G, 2G und zuletzt 2G plus haben dafür gesorgt, dass ohnehin weniger Besucher kamen. Das sie jetzt ganz schließen müssen, trifft bei den Betreibern der Einrichtungen auf Unverständnis.

HCC ist kein Pandemietreiber

„Das ist eine Katastrophe“, sagt die Centermanagerin des HCC, Sabine Collin, in Rostock. Dort ist jetzt lediglich noch das Fitnesscenter unter 2G plus geöffnet. Die Mitgliedsbeiträge haben sich jedoch auch dabei reduziert, da der Wellnessbereich für die Mitglieder ebenfalls schließen musste. Warum die Schließung sein muss, ist den Mitarbeitenden in den Freizeiteinrichtungen unklar. „Wir sind keine Pandemietreiber“, sagt Collin. „Die Räumlichkeiten sind groß genug und wir haben Zeitslots.“ Begegnen würde sich daher niemand. Zudem seien Escape Rooms oder Schwarzlicht-Minigolf Aktivitäten, die man mit der Familie mache und nicht mit Fremden.

Auch finanziell ist die erneute Schließung in jeder Hinsicht schlecht für das HCC. „Wir haben bereits die Besucherzahl so runtergeschraubt, dass man von Wirtschaftlichkeit nicht mehr redet“, sagt die Centermanagerin. „Wir haben in der Vergangenheit gut gewirtschaftet und ziehen das hier durch, aber man muss sich ernsthaft immer die Frage stellen, wie lange ist das noch so?“ Das größte Problem sei die Unwissenheit. „Unser Personal schaut uns mit großen Augen an und fragt, wie es weitergeht. Aber wir wissen es nicht.“

Corona-Verordnungen werden immer unverständlicher

Die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im HCC habe sich zuletzt verändert. „Wir sind Seelsorge und Auskunftsbüro. Die Menschen rufen hier an und wissen nicht, was gerade gilt.“ Die Corona-Verordnung der Landesregierung würde zudem immer verklausulierter und unverständlicher werden, man wisse nicht mehr wirklich, was gerade gilt. „Es wird an uns vorbei regiert“, meint Collin und spricht im Namen des HCC, wenn sie sagt: „Wir fühlen uns verloren.“ Ihr Wunsch: „Wir möchten gehört werden!“

Auch das Flip & Fly, direkter Nachbar des HCC, ist enttäuscht über die Schließung. „Es macht keinen Spaß“, seufzt Sebastian Pitzer, Geschäftsführer der Trampolinhalle. Er hofft jetzt auf die Überbrückungshilfen. „Wenn die Hilfen kommen, kommen wir damit wohl über die Runden, aber wie ein normales Geschäft ist es definitiv nicht.“

Umsatzverluste wegen 2G plus

Durch die 2G-plus-Regelung gebe es ohnehin nur noch 25 bis 30 Prozent der Umsätze. Kostendeckend sei das nicht. Gelte diese Regel fortlaufend, würden sie ebenfalls Hilfen vom Staat benötigen. Am „nervigsten“ seien aber die permanenten Änderungen. „Man hat keine Vorbereitungszeit. Am Abend kommt eine neue Verordnung und für den nächsten Tag müssen wir alle Termine absagen“, erzählt Pitzer. Hinzu komme die fehlende Planbarkeit. Schließlich ist derzeit nicht klar, wie lange das Flip & Fly jetzt ohne Besucher bleibt. Und informiert werde der Inhaber auch nicht. „Wir müssen uns selbst auf dem Laufenden halten.“ Das merken auch die anderen Freizeiteinrichtungen in Rostock, die untereinander in Kontakt sind, wie Pitzer mitteilt.

Ob er Hoffnung hat, dass die Schließung nur kurzzeitig ist? „Ich kann es gar nicht mehr einschätzen“, sagt der Geschäftsführer. Schließlich habe es im vergangenen Winter ebenfalls geheißen, man wolle im November schließen, um Weihnachten mit der Familie feiern zu können. Erst Mitte Juni dieses Jahres durften dann die Türen für Besucher wieder geöffnet werden.

Von Gina Henning