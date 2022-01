Rostock

Immer mehr orientalische Barbier-Salons, auch Barbershops, wurden in den vergangenen Jahren in Deutschland eröffnet. Auch in Rostock werden es mehr. Allein sieben Filialen betreibt Fouad Hussein Alla Dad Aldalawi unter dem Namen „Friseursalon Alan“ mittlerweile in der Hansestadt. Alireza Alizadeh hat zusätzlich zu „Ali’s Barber Shop“ in der Richard-Wagner-Straße am Steintor vor etwa einem halben Jahr ein zweites Geschäft im Warnow-Park in Lütten Klein eröffnet. Die Gefahr, dass er mit seinen Läden den hiesigen Friseuren die Kunden wegnehmen könnte, sieht der gebürtige Afghane nicht.

Andere Maschinen, andere Technik, andere Schnitte

Ein Barbershop sei mit einem deutschen Salon nicht zu vergleichen. „Wir wenden ganz andere Techniken an und benutzen besondere Produkte und Maschinen, die wir extra bestellen“, sagt Alizadeh. Mit den scharfen Rasiermessern seien ganz andere Schnitte möglich als mit der Friseurschere. Schnitte, die seine Kunden schätzen, zu 90 Prozent – oder sogar etwas mehr – sind das Männer. Terminvereinbarungen gibt es nicht. „Die meisten jungen Leute wollen die Seiten und hinten im Nacken ganz kurz. Das bekommt man mit einem normalen Rasierer nicht hin.“

Der gebürtige Afghane Alireza Alizadeh (39) ist 2009 nach Deutschland gekommen. Seit 2019 betreibt er einen Barber Shop in Rostock. Quelle: Frank Söllner

Fast noch wichtiger als die Haare auf dem Kopf sind in den orientalischen Barbiersalons die richtigen Frisuren am Kinn der Herren: Bärte. Für Alizadeh ist es eine Kunst, diese so „in Form zu bringen, dass sie zum Gesicht passen“. Der heute 39-Jährige ist 2009 aus seiner Heimat nach Deutschland gekommen, lebt nun seit fast zehn Jahren in Rostock. Schon früher in Afghanistan habe er als Barbier gearbeitet, eine zweijährige Ausbildung absolviert. Die ist dort reine Männersache, sowohl an der Klinge als auch im Kundenstuhl.

Friseur vs. Barbier: Wer darf was? Wer einen Barber Shop eröffnet, ist meist nicht nur Barbier. Der dürfte sich dem Wortsinn und der Berufsbezeichnung zufolge nur um die Gesichtsbehaarung kümmern – also Bart, Augenbrauen, Nasen- und Ohrenhaare –, nicht aber um die Kopfhaare. Das bestätigt Gabriela Glävke-Münkwitz, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Rostock-Bad Doberan und der dortigen Friseurinnung. Wer in Deutschland auch die Kopfhaare schneiden, färben und frisieren möchte – egal ob bei Damen oder Herren –, muss eine entsprechende Ausbildung absolvieren. Diese dauert in der Regel drei Jahre. Weiterbildungen und Spezialisierungen können folgen. Der erfolgreiche Abschluss wird wir bei anderen Handwerksberufen in die sogenannte Handwerksrolle eingetragen. Wer in Deutschland einen eigenen Salon eröffnen will, muss zudem selbst den Meistertitel erringen oder einen Angestellten beschäftigen, der diesen nachweisen kann. Sobald kein Meister in einem Salon arbeitet, muss dieser von der Handwerkskammer geschlossen werden.

In Deutschland angekommen, habe er dann erst in anderen Barbershops gearbeitet und später eine Fachausbildung gemacht, um selbst ein Geschäft eröffnen zu können. In dem bietet Alizadeh zwar auch Damenhaarschnitte an, die kommen aber selten, gehen lieber in einen klassischen Friseursalon.

Aufwendige Anwendungen sind das Hauptgeschäft

Zum Beispiel ein paar Hausnummern weiter zu Sammy Hair Professionals, dem Salon von Samanta Liepe. Herren kommen nur selten zu ihr, sagt die 28-Jährige, die ihr Geschäft am Friedrich-Engels-Platz 2018 eröffnet hat. Auch Laufkundschaft hat die Friseurmeisterin kaum. Das liegt aber auch daran, dass bei Sammy Hair Professionals vor allem lange aufwendige Anwendungen im Auftragsbuch stehen.

Friseurmeisterin Samanta Liepe (28) hat 2018 mit Sammy Hair Professionals ihren eigenen Salon am Friedrich-Engels-Platz in Rostock eröffnet. Mit 16 Jahren ist sie von einem kleinen Dorf nahe Teterow zur Ausbildung in die Hansestadt gekommen. Quelle: Frank Söllner

Brautfrisuren, Haarverlängerungen und Balayage – eine Strähnchentechnik, die eine Haarfarbe möglichst natürlich aussehen lässt – werden von ihren Kundinnen am meisten gebucht, sagt Liepe. Das sind Services, auf die sich die Friseurinnen spezialisieren müssen, die nicht jeder Salon anbietet. Außerdem sind sie nicht ganz billig.

Deshalb müssen ihre Kundinnen vor dem vereinbarten Termin auch eine Anzahlung leisten, so Liepe, die mit 16 Jahren zur Ausbildung von einem kleinen Ort nahe Teterow nach Rostock gezogen ist. Die habe sie in einer Filiale einer Kette absolviert, wo nur die Standards gelehrt wurden. „Danach bin ich in einen Privatsalon gekommen. Erst dort bin ich so richtig Friseurin geworden“, sagt Liepe. Denn erst dort musste sie sich auch an die schwierigen Techniken wagen, die sie heute spielend beherrscht.

So wie Alireza Alizadeh die Kunst, mit dem Messer Haare zu schneiden und Bärte in ihre perfekte Form zu bringen. „Barbiere sind für mich absolut keine Konkurrenz. Im Gegenteil. Ich bin froh, dass sie sich um die Bärte kümmern“, sagt Friseurmeisterin Samanta Liepe. „Und mit so einem Rasiermesser könnte ich ehrlich gesagt auch gar nicht umgehen.“

Reine Barbiere sind in MV nicht angemeldet

Bei manchen Kollegen in der Branche herrscht allerdings durchaus Unmut. Der wird auch dadurch begründet, dass es in Deutschland nur erlaubt ist, einen eigenen Salon zu eröffnen, wenn darin mindestens ein Meister arbeitet, so Gabriela Glävke-Münkwitz, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Rostock-Bad Doberan und der Friseurinnung. Das führe teilweise dazu, dass in den Barber Shops zwar auf dem Papier Friseurmeister angestellt sind, diese de facto aber selten oder nie dort arbeiten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Angaben der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern ist momentan kein einziger Barbier in ganz MV ansässig, also jemand, der einer Tätigkeit nachgeht, die „ausschließlich der Bartpflege dient und für die eine Eintragung in die Handwerksrolle nicht erforderlich ist“.

Alle Barbershops im Land wurden demnach als Herrenfriseure eröffnet und fallen laut Handwerksordnung in die gleiche Kategorie wie Friseure. Derzeit sind laut Handwerkskammer 204 „Betriebsstätten mit Friseurdienstleistungen“ in Rostock gemeldet.

Von Katrin Zimmer