Kröpeliner-Tor-Vorstadt

„Einmal waschen, schneiden, föhnen, bitte!“ Diesen Satz hat Bernd Wagner in seinem Leben schon unzählige Male gehört. Wohl noch öfter hat der unermüdliche Friseurmeister mit viel Fingerfertigkeit und Feingefühl die Haare seiner Kunden zum Kunstwerk gemacht. Sein Handwerk hat ihm immer viel Spaß gemacht, weshalb er es bis zum Alter von 75 Jahren ausübte. Und wäre da nicht die Pandemie gewesen, dann würde er wohl immer noch fleißig Haare schneiden, färben und frisieren.

„Als ich durch Corona mal Pause machen musste, da wusste ich – irgendwann muss man auch mal Schluss machen“, sagt er. „Als ich nicht mehr stundenlang im Salon stand, merkte ich, dass mir alles wehtat.“ Der Entschluss stand: Bis hierhin und nicht weiter. Wagner geht endgültig in den Ruhestand.

Tochter führt Salon weiter

Der 75-Jährige weiß seinen Salon in guten Händen: Tochter Melanie Wagner übernimmt. „Es ist gut, wenn man weiß, wie es weitergeht.“ Auch in sein siebenköpfiges Team habe er größtes Vertrauen – schließlich hat er auch jeden Einzelnen von ihnen selber ausgebildet. „Die machen das toll.“

Am Sonnabend war für den Salon „Wagner Friseure“ und sein Team in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag. Einerseits feierte Bernd Wagner gleichzeitig Geburtstag sowie den Abschied in den Ruhestand, andererseits begeht der Salon 30-jähriges Jubiläum.

Über 100 Lehrlinge ausgebildet

In über 62 Jahren im Friseur-Beruf hat Wagner mehr als 100 Lehrlinge ausgebildet. Nebenbei kümmerte er sich ehrenamtlich in der Handwerkskammer um die angehenden Friseure. „Freizeit habe ich nie gehabt“, so Wagner. Das bestätigt auch seine Tochter: „Er war morgens immer der Erste und abends der Letzte im Salon“, erzählt Melanie Wagner. Die bedeutendste Ehrung seiner Karriere konnte er sich im vergangenen Jahr verdienen: Ihm wurde „Die goldene Ehrennadel“ für besondere Dienste von der Kreishandwerkerschaft verliehen – für die Nachwuchsförderung. Auch an Wettbewerben hatte er großen Spaß. Für das sogenannte „Schaufrisieren“ konnte er sich – vor allem durch Tochter Melanie – begeistern. „Heute gibt es so was leider nicht mehr“, bedauert er. Aber die Erinnerungen an die stolzen Gesichter, wenn mal wieder ein Preis abgeräumt wurde, sind ihm erhalten geblieben.

Aber nicht nur das habe sich über den Zeitraum geändert. Auch die Frisurentrends haben sich gewandelt. „Damals wollten sie alle aussehen wie Gitte“, erinnert sich Wagner und schmunzelt. An die größten Hits der Schlagersängerin, wie „Freu dich bloß nicht zu früh“, können sich noch einige erinnern. Zu Beginn seiner Karriere war das Motto „toupieren, toupieren, toupieren“, erzählt er lachend. „Das sah aus, als hätte man einen Luftballon auf dem Kopf.“ Generell seien früher eher künstliche Frisuren im Trend gewesen. Heute dagegen sei natürlich „in“ – doch nicht bei allen Kunden. „Vor einiger Zeit kam mal eine Dame, die wollte noch so einen toupierten Hinterkopf wie vor 30 Jahren.“ Dies entsprach weder dem aktuellen Trend noch dem Typ der Kundin. „Ich habe ihr gesagt, ich mache das nur unter Protest“, erzählt der Rostocker. Ratschläge geben und auch mal „Nein“ zu sagen, gehöre zum Friseur-Dasein dazu.

Herzlicher Abschied

Jetzt steht der Abschied bevor: In kleinem Kreis sind treue Kunden sowie ehemalige Lehrlinge des Meisters in der Klopstockstraße zusammenkommen. Dass er sich aufgrund der coronabedingt kleinen Feier nicht von allen Kunden verabschieden konnte, „tut schon ein bisschen weh“. Pläne für den Ruhestand hat Wagner aber schon so einige. Die sind sportlich: „Ein- bis zweimal in der Woche möchte ich gern beim Tanztee tanzen gehen“, sagt der Senior. Außerdem geht er gern ins Sportstudio und fährt Fahrrad.

Trotz allem: Abschied bleibt Abschied. Und so leicht geht das mit der Trennung auch nicht. Natürlich werde er wie gewohnt jeden Tag noch mal vorbeikommen und in die Bücher gucken, die Post holen, ein bisschen schnacken, sagt Meisterfriseurin Melanie Wagner mit Tränen in den Augen. Und das sei auch gut so. Denn so ein Wechsel funktioniere eben Schritt für Schritt.

Von Anna-Katharina Fischer