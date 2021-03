Rostock

Wie schon im vergangenen Jahr überschatten das Coronavirus und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen auch 2021 wieder das Osterfest. Mit diesen fünf Ausflugstipps kommt garantiert dennoch Feiertagsstimmung auf:

Findet Levi: Kinder auf Esel-Suche

Nanu, wo hat sich denn Esel Levi versteckt? Dieser Frage können Kinder in Rostock noch bis zum 15. April nachgehen. Das Tier steht im Mittelpunkt der Ostersuch-Aktion von den evangelischen Kirchengemeinden in Rostock.

Ostersuch-Aktion der Kirchengemeinden Rostock: Esel Levi Quelle: Kerstin Dünker-Nestler

Ob an Fenstern von Läden, Privatwohnungen, Arztpraxen, Schulen, auf Spielplätzen: Zu finden ist Levi an den unterschiedlichsten Orten. Wer ihn entdeckt, ist aufgerufen, schnell die Fundorte aufzuschreiben oder Beweisfotos zu machen und alles an die jeweiligen Gemeindepädagogen melden oder einfach einen Zettel in den Briefkasten der Kirchengemeinde stecken.

Den eigenen Namen und Adresse nicht vergessen. Und ganz wichtig: Die Anzahl der Funde und die Orte notieren. Für die drei Kinder, die die meisten Esel gefunden haben, gibt es tolle Preise. „Alle anderen werden auch für ihre Bemühungen belohnt“, betont Gemeindepädagogin Kerstin Dünker-Nestler.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frühlingserwachen im Botanischen Garten

Die Sonne lässt sich endlich wieder öfter blicken und auch die Natur erwacht langsam aus ihrem Winterschlaf. Ein perfekter Zeitpunkt, um dem Botanischen Garten einen Besuch abzustatten.

Bis zum 10. April finden die „Aktionswochen Freies Saatgut“ statt. Quelle: Björn Schmidt

Außerdem: Noch bis zum 10. April findet die Aktion „Freies Saatgut“ statt. Für Interessenten bedeutet das, dass sie im Eingangsbereich verschiedene Samen mitnehmen können, um diese anschließend im eigenen Garten zu vermehren. Wer hat, darf im Gegenzug eigenes Saatgut dort lassen und somit dafür sorgen, dass die Hansestadt bunt aufblüht.

Historische Reise für die ganze Familie

Zu einem Besuch lädt über die Osterfeiertage auch das Heimatmuseum Warnemünde ein. Dort können Interessenten nach Terminvereinbarung (unter der Telefonnummer: 0381/52667) am Gründonnerstag, am Sonnabend und Ostersonntag jeweils zwischen 10 und 17 Uhr die informative Dauerausstellung und den wohl einmaligen Museumshof bestaunen.

Das Heimatmuseum Warnemünde. Quelle: Heimatmuseum Warnemünde

Zudem wurde die Sonderausstellung zur „Kindheit in Warnemünde“ bis zum 31. August verlängert. „Das ist mit Sicherheit für die ganze Familie spannend“, ist sich Museumsleiter Christoph Wegner sicher. Angesichts der derzeitigen Lage gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Die Kontaktdaten können im Heimatmuseum über die Luca-App oder einen Zettel hinterlassen werden. „Wir freuen uns schon sehr auf unsere Besucher.“

Der Natur auf der Spur

Beliebte Ausflugsziele besonders an den Feiertagen sind vor allem die Ostseestrände in und um die Hansestadt. Wer aber abseits des Trubels ein wenig untertauchen und die Vorzüge der Natur genießen möchte, der kommt in der Rostocker Heide – dem größten zusammenhängenden Küstenwald Deutschlands – auf seine Kosten. Mehr als 60 Kilometer ausgeschilderter Wege führen durch die Wälder, darunter der internationale Ostseeküsten-Radweg von Hohe Düne nach Graal-Müritz.

Wegweiser führen Spaziergänger und Radfahrer auf offiziellen Wegen durch den Wald. Quelle: Susanne Gidzinski

Besonders für kleine Abenteurer ein Muss: Der Entdeckerpfad. Hier lernen sie nicht nur die kleinen und großen Naturwunder der heimischen Wälder kennen. Mit etwas Glück begegnen sie Tagträumern und Nachtschwärmern, Hungerkünstlern und Pionieren der Natur.

Der 2,8 Kilometer lange Rundweg mit zehn Stationen beginnt beim Forst- und Köhlerhof. Für die sportlichen Entdecker gibt es sogar eine Verlängerung des Pfades. Der acht Kilometer lange Radweg bis zur Ostsee hält weitere fünf Stationen bereit.

Von Freiluftgottesdienst bis Abendmahl

Was für viele über die Feiertage nicht fehlen darf, sind die Gottesdienste. Trotz strenger Auflagen dürfen diese sowohl am Gründonnerstagabend als auch Karfreitag und zu Ostern abgehalten werden. Ob in der Nikolaikirche, Marienkirche, der Petrikirche, auf dem Jakobikirchplatz unter freiem Himmel oder in Warnemünde: Gefeiert wird die Auferstehung Jesu Christi in Rostock an den verschiedensten Orten.

Symbolfoto: Rostocker Kirchen im Überblick (von links: Marienkirche, Nikolaikirche, Petrikirche) Quelle: Ove Arscholl

Extra dafür sind viele Vorkehrungen getroffen worden. So hat die evangelische Gemeinde im Ostseebad 150 Kelche besorgt, damit das traditionelle Abendmahl angeboten werden könne. So gebe es für jedes anwesende Mitglied einen eigenen Kelch. Denn entsprechend der aktuellen Verordnungen dürfen lediglich 150 Personen an einem der Gottesdienste teilnehmen. „Wir erwarten recht viele Gäste“, sagt Pastor Harry Moritz.

Von Susanne Gidzinski