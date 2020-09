Fast 600 Schüler und Lehrer der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock sind nach einem Corona-Ausbruch bereits getestet worden. Am Sonnabend musste die Stadt fünf neue Fälle melden. Positiv: Das Virus hat sich offenbar doch nicht so stark unter Schülern und Lehrern ausgebreitet. Warum die Stadt jetzt Hoffnung machen kann.