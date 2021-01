Rostock

„Ich nehme das Urteil an!“ Dieser letzte Satz des Angeklagten sorgte selbst bei Gericht und Verteidigung für Verwunderung. Kurz zuvor war Michael H. am Rostocker Landgericht am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Er hatte im letzten Sommer einen jungen Mann auf dem Hauptbahnhof mit einem Messer angegriffen und am Hals verletzt.

Bei der Urteilsbegründung zeichnete der Richter zunächst ein sehr düsteres Bild vom bisherigen Leben des heute 27-Jährigen, das schon frühzeitig von Sucht, Gewalt und Haftstrafen geprägt war. So nahm H. bereits im Alter von 13 Jahren das erste Mal Drogen. Seine erste Inhaftierung folgte ein Jahr später, als er wegen schweren Raubes und Diebstahls ein Jahr und acht Monate ins Gefängnis musste. Es folgten weitere Straftaten und immer wieder Haftstrafen.

Immer wieder straffällig geworden

Später bekam der Angeklagte eine „besondere Affinität zu Messern“. Er verletzte ein Opfer mit mehreren Stichen schwer. Der Maßregelvollzug scheiterte nach diversen Regelverstößen. H. sei „dissozial und nicht gewillt, sein Verhalten zu ändern“, stellte der Richter fest. Trotz Führungsaufsicht und Messerverbots wurde der inzwischen 27-Jährige wieder straffällig.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass Michael H. am 4. Juli 2020 morgens um 6 Uhr auf dem Bahnsteig, nachdem es zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und einem Begleiter des Angeklagten gekommen war, Pascal P. mit einem Klappmesser am Hals verletzte. „Sie nahmen dabei billigend in Kauf, dass dieser tödlich verletzt werden könnte“, führte das Gericht aus. Nur einer Abwehrbewegung des Opfers war es zu verdanken, dass nicht noch Schlimmeres passierte.

Trotz Alkohol „vollständig steuerungsfähig“

H. hatte 1,52 Promille Alkohol im Blut zum Tatzeitpunkt, war laut Gericht aber „vollständig steuerungsfähig“. Der 27-Jährige wollte nach eigenen Angaben P. lediglich „vertreiben“ und mit dem Messer „Angst einjagen“. Er habe ihn nicht treffen und schon gar nicht töten wollen – diese Aussage befand der Richter als „Schutzbehauptung“. Eine Überwachungskamera filmte die Tat.

Das skrupellose Vorgehen, die hohe kriminelle Energie und die einschlägigen Vorstrafen wertete die Kammer als strafverschärfend. Schlussendlich folgte sie der Forderung der Staatsanwaltschaft und schickte den Angeklagten für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis.

Eine eindringliche Warnung vom Richter gab es obendrein: „Sie sind gefährlich. Wenn es so weitergeht, geht es in die Sicherungsverwahrung.“ Dadurch, dass Michael H. das Urteil umgehend angenommen hat, ist es bereits rechtskräftig.

Von Stefan Tretropp