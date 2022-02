Rostock

Edgar kann super Quatsch machen, schaukeln, pupsen und Geschichten erzählen. Das jedenfalls hat er im Freundschaftsbuch eines Kita-Freundes unter der Rubrik „Das kann ich“ angekreuzt. Nicht so gut kann er schwimmen und singen. Edgar ist eben ein ganz normaler Fünfjähriger. Nur etwas kann er noch zusätzlich: sein Ohr abschalten.

Was sich mancher in einer schlaflosen Nacht wünschen mag, vielleicht wenn die Nachbarn laut feiern, gehört für den kleinen Edgar zum Alltag. Der Fünfjährige hat zwei Implantate im Ohr. Wird ihm einmal alles zu viel oder geht er ins Bett, kann er die magnetischen Sendespulen an seinem Kopf, die alle Geräusche als elektronisches Signale an die Implantate senden, einfach abnehmen und es herrscht Stille, denn Edgar ist nahezu taub.

Höralter nicht gleich Lebensalter

Bei einem Besuch zu Hause in Rostock erzählen er und seine Mutter, wie die Familie davon erfuhr, wie sie damit umgeht und warum Edgar in einer Hinsicht erst zwei Jahre alt ist. Nanu, erst zwei? Dabei geht Edgar doch schon lange in die Kita und rückwärts laufen kann er auch. Seine Mama Katrin Krüger erklärt: „Die Ärzte unterscheiden zwischen Lebensalter und Höralter. Bei Edgar startete das Höralter vor zwei Jahren mit dem Einsetzen der Implantate bei null.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Familie schon anderthalb Jahre mit vielen Untersuchungen und Entscheidungen hinter sich. „Es begann in der Krippe, als Edgar anderthalb Jahre alt war“, erinnert sich Katrin Krüger. Die Erzieherinnen sprachen sie damals an. „Wenn es Essen gab, war er einer der Letzten am Tisch, weil er den Ruf wohl nicht gehört hatte. Er hat aber die anderen Kinder beobachtet, wenn sie zum Händewaschen gingen – und hat es einfach nachgemacht.“

Edgar ist früh ertaubt

Zu Hause sei nicht aufgefallen, denn zu diesem Zeitpunkt konnte Edgar noch hören. Aber wie viele Schwerhörige eben nur, wenn der Geräuschpegel insgesamt nicht zu hoch war. Es folgten Besuche bei Kinder- und HNO-Arzt, in der Klinik für eine Gehirnstrommessung, bis klar war: Auf einer Seite konnte Edgar gar nichts hören, auf der anderen nahm er über 50 Dezibel war.

Routineeingriff Hör-Implantat Ab einem gewissen Grad der Schwerhörigkeit helfen unter Umständen nur noch implantierbare Hörgeräte oder Cochlea-Implantate. Bei Cochlea-Implantaten (CI) nimmt ein kleines Mikrofon die Schallwellen auf, die vom äußerlich getragenen Soundprozessor in digital kodierte Signale umgewandelt und an die Sendespule übertragen werden. Über diese werden die Signale an das unter der Haut liegende Implantat übertragen. Die Medizin ist inzwischen so weit, dass teilweise sogar Kinder, die taub geboren worden sind, dank moderner Hörtechnik eine Regelschule besuchen können. Die Kosten von bis zu 20000 Euro für ein CI werden nach ärztlicher Verordnung von den gesetzlichen Krankenkassen voll übernommen. Am Uniklinikum Rostock und am KMG-Klinikum in Güstrow gehört die Operation inzwischen zu den Routine-Eingriffen.

Edgar bekam ein Hörgerät. Nach einem halben Jahr erneut eine Hirnstrommessung. Da konnte Edgar nur noch hören, was lauter als 90 Dezibel war – also ein Kammerorchester oder eine zuknallende Tür. „Damit war klar“, erklärt seine Mutter, „er hat das Gehör zwischen dem 1. und 3. Lebensjahr vollständig verloren.“ Warum das so ist, wissen die Ärzte nicht. Es kommt vor.

Ohne Implantat keine Lautsprache

Durch die Wartezeiten auf Untersuchungen war Edgar inzwischen fast drei. „Es war drei Tage vor Weihnachten und die Einschätzung der Ärzte lautete: Wenn wir nicht implantieren, wird Edgar keine Lautsprache entwickeln.“ Edgar würde also nie Geschichten erzählen können. „Es war keine Entscheidung zwischen Hörgerät oder Implantat, sondern zwischen Implantat oder taub sein.“

Seine Mutter erinnert sich: „Das war alles hochemotional. Aber wir hätten uns wohl nicht gegen eine OP entschieden. Das wäre ein schwieriger Weg gewesen, denn für uns als hörende Eltern und den hörenden Bruder wäre die Gebärdensprache immer eine Fremdsprache geblieben.“ Und: „Als Mutter will man den Kindern alle Türen offenhalten. Mit der Lautsprache, anders als Gebärdender, kann Edgar sich später zum Beispiel seine Uni aussuchen.“

Ein immerwährendes Hörtraining

Kurz darauf wurden beide Implantate gesetzt, direkt an den Hörnerv. „Seitdem ist das Leben ein immerwährendes Hörtraining.“ Sowohl unter regelmäßiger fachlicher Anleitung als auch zu Hause. Vor allem Wimmelbücher interessieren Edgar. Und er lässt sich gern vorlesen. „Aber auch noch zwei Jahre später muss er viele Vokabeln aufholen. Die Artikel vergisst er gern.“

So, nun ist Edgar dran. Er will sein Zimmer zeigen: Drache, Ritterburg, Himmelbett. Ein Außenstehender kann nicht ahnen, dass Edgar einen anstrengenden Weg hinter sich hat, um so zu sprechen wie Gleichaltrige.

„Mama, Ohr ist aus!“

Er führt vor, wie leicht er die neongrünen Spulen samt Hörgerät abnehmen kann. Ein schneller Griff und sie liegen auf seiner Hand. Was sagen die Kinder in der Kita dazu? „Die wollen immer anfassen.“ Und warum neongrün? Schulterzucken, die Farbe habe ihm eben gefallen. Und Mama sagt: „Warum nicht, wir verstecken unsere Brillen ja auch nicht.“

OZ | Alles Familie, der Ratgeber für alle Eltern in Mecklenburg-Vorpommern Der kostenlose Newsletter für Familien rund um Schulen, Kita und Erziehung – per Mail jeden zweiten Dienstag um 17 Uhr Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch im Freundschaftsbuch hat Edgar die kleinen Geräte verewigt. Unter der Rubrik „Das habe ich immer bei mir“ gibt es eine Zeichnung von ihnen – in Farbe. Als der Papa und Bruder Theo (7) nach Hause kommen, gibt es kein Halten mehr. Edgar will mit ihnen spielen. Aber Moment, eine Sache noch: „Mama, Ohr ist aus!“, ruft er. Schnell werden die Akkus getauscht und weiter geht’s.

Von Juliane Schultz