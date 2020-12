Rostock

Eine Tournee trotz Corona? Livekonzerte mitten im Lockdown? Eigentlich undenkbar. Aber genau das spielt sich an diesem Wochenende in Rostock ab. Weil Musik manchmal die beste Medizin ist, rollt pünktlich zum vierten Advent eine mobile Bühne vor der Kinderklinik der Unimedizin an. An Bord des Adventswagens eine Gute-Laune-Truppe: Die Les Bummms Boys wollen für die Kinder spielen. Doch zunächst geht alles, was schief gehen kann, schief.

Das Mobil fährt sich im Innenhof der Klinik fest. Dann streikt auch noch die Technik. Die Bummms Boys improvisieren. Sie stellen sich mit ihren Instrumenten in den eiskalten Regen und singen vom „Weißen Winterwald.“ Für Stephan Engelstädter und seine Bandkollegen eine Herzensangelegenheit. „Wir möchten den Menschen die krank sind und nicht wie wir die Chance haben, sich wenigstens noch mit ein, zwei Leuten zu treffen“ etwas Gutes tun, sagt der Sänger und Gitarrist. „Ein gutes Gefühl, und wenn’s nur für ein paar Minuten ist, das kann Kultur geben.“

Für die kleinen Krankenhauspatienten scheinen die Bummms Boys damit genau den richtigen Ton zu treffen. Von ihren Plätzen hinter den Fenstern der umliegenden Häuser aus applaudieren Mädels und Jungs den Musikern.

Im Hof spielen die Musiker, von den Fenstern aus schauen die Kinder zu. Quelle: Ove Arscholl

Für das Weihnachtsmobil ist es die zweite Tour. Am vorherigen Wochenende ist es bereits mit Feuerwehr-eskorte durch die Ortsteile von Bentwisch gerollt. An diesem Sonntag fährt es in der Hansestadt fünf Stationen ab. Den musikalischen Auftakt auf der mobilen Bühne macht Sebastian König. Normalerweise begleitet seine Stimme Bräute auf dem Weg zum Altar, heute stimmt der Sänger Weihnachtslieder an. Sein Publikum: die Bewohner der Pflegeheime auf der Holzhalbinsel und am alten Güterbahnhof.

Vorweihnachtsgeschenk für Künstler und Publikum

Weiter geht’s zum Altenheim der Stadtmission. Als der Bus hält, ist Showtime für die Les Bummms Boys. Wenig später spielen die Jungs Weihnachtslieder vor der Kinderklinik. Zwei Tage zuvor hatten die Rostocker noch per Videokonferenz-Dienst Zoom für ihre Fans gespielt. Am 21. Dezember ab 20 Uhr soll’s das nächste Online-Ständchen geben. „Spannend“, sagt Stephan Engelstädter. Doch das Gefühl, ein Livekonzert zu geben, können die Internet-Gigs nicht ersetzen. Die Minitournee durch Rostock dagegen weckt Erinnerungen an Vor-Corona-Zeiten.

Organisiert wurde sie von Matthias Potschwadek, Chef der Veranstaltungsagentur HaiEnd-Event. Gerade diejenigen, die aufgrund des Lockdowns kaum noch Besuch bekommen dürfen, sollen so kurz vor Weihnachten wenigstens etwas Freude haben und ihre Sorgen für einen Augenblick vergessen, erklärt er. Außerdem soll das Weihnachtsmobil Künstlern eine Bühne bieten und Liveauftritte ermöglichen. Damit sich die Tour auch finanziell für die Musiker bezahlt macht, wurden Spenden und Sponsorengelder für das Projekt eingesammelt. Doch das Geld ist Nebensache. Was die Künstler bekommen, ist unbezahlbar. Sie dürfen erleben, was sie fast das ganze Jahr über vermissen mussten: vor echtem Publikum zu spielen.

Musikbus tourt auf dem Darß

Wie man Träume wahr werden lässt, weiß Initiator Matthias Potschwadek, schließlich ist er Hochzeitsplaner. Doch große Partys dürfen nicht stattfinden. Auch andere Veranstaltungen fallen aus. Eigentlich sollte seine Eventagentur HaiEnd jetzt Wintersportfans auf Rostocks Weihnachtsmarkt locken: In der Freiluft-Lounge Frost-Dock mit Eisstockbahn wollte Potschwadek Firmenfeiern organisieren. „Mit dem Weihnachtsmobil haben wir die Chance, etwas Feststimmung unter die Leute zu bringen.“ Während er in Rostock unterwegs ist, fahren seine Geschäftspartner den Darß ab. In den vergangenen Wochen hätten die Kollegen aus Vorpommern Livemusik nach Graal-Müritz, Dierhagen, Ribnitz, Zingst und Barth gebracht.

Vor der Kinderklinik steuern die Les Bummms Boys auf das Finale ihres kurzen Gastspiels zu. Die anfängliche Panne – fast vergessen. Publikum und Künstler nehmen’s mit Humor. Doch nun müssen die Musiker sich beeilen, ein weiteres Publikum wartet. Sie wollen an diesem Abend noch vor dem Hospiz spielen. Das Weihnachtsmobil rollt vom Hof, doch die Freude, die die Band den Kindern mit ihrem Auftritt beschert hat, die bleibt.

Von Antje Bernstein