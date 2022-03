Rostock

Die „Romantik der Seefahrt“ hat Thomas Müller als jungen Burschen an die Küste gelockt, wie er sagt. Im Jahr 1970 zog es den gebürtigen Thüringer aus Gera nach Rostock, zur Ausbildung als Hochseefischer – natürlich beim Fischkombinat. Dort fand er auch seine zweite große Liebe neben der See: seine Frau Gundel. Müller blieb auch nach der Lehre in Rostock, 1973 wurde geheiratet und eine Familie gegründet.

Schon damals, erst in der Tschaikowskistraße, später in einem der ersten Neubaublöcke in Groß Klein, flatterte am Morgen die OSTSEE-ZEITUNG ins Haus. Das gehörte für Müller einfach dazu, auch während des Nautik-Studiums an der Hochschule Wismar in Warnemünde. „Bis 1992 bin ich gefahren“, sagt der heute 68-Jährige, „dann musste ich mich beruflich umorientieren“. Denn mit dem Ende der DDR war auch Schluss mit dem Fischkombinat.

Auch in der Zeit in Hamburg kam die Wochenendausgabe der OZ

„Für mich war klar, dass ich nicht darauf warten konnte, was der Staat macht. Ich musste selbst aktiv werden“, sagt Thomas Müller. Seine neue Bestimmung fand er in der Pharma-Branche, machte noch mal eine Ausbildung bei einem großen Konzern und arbeitete infolgedessen mehr als 20 Jahre in Hamburg und München. Auch die Familie lebte bis 2015 in der Hansestadt, durch die Elbe und Alster fließen.

Auch in dieser Zeit verzichteten Müllers nicht auf die Tageszeitung aus ihrer Heimat. „Wir haben dort immer noch die Wochenendausgabe gelesen“, sagt der 68-Jährige. Die sei zwar mit der Post und erst am Montag angekommen – „aber das machte ja nichts, sie brachte immer ein gewisses Heimatgefühl mit“.

Auch während der Zeit in Hamburg sei er häufig zu Spielen des FC Hansa Rostock gefahren, sie hätten die Schwiegereltern besucht und die Kinder, so Müller. Denn auch die sind in Mecklenburg geblieben. „Mein Sohn war zum Referendariat in Hamburg und ich habe versucht, es ihm so schmackhaft wie möglich zu machen, dort zu bleiben“, sagt der gelernte Nautiker. „Doch er wollte unbedingt wieder nach Rostock.“

Mit dem Ruhestand kam mehr Zeit für die Lektüre am Morgen

Und auch die Eltern verschlug es 2015 schließlich zurück in die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, als Müller die Arbeit niederlegte und in Rente ging. „Wir haben unser Haus verkauft und sind wieder nach Rostock gezogen. Meine Frau wollte so gern zurück und die Kinder sind ja auch hier“, erklärt der einstige Hochseefischer, der seinen Thüringer Dialekt auch nach all den Jahren nie so ganz abgelegt hat.

Mit dem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand hatte er auch deutlich mehr Zeit für die Lektüre am Morgen, darunter natürlich seine Heimatzeitung. „Wir essen um 8 Uhr Frühstück und dann ist Zeitungsschau“, sagt Müller. Besonders gern lese er den Regional- und Lokalteil. „Der könnte ruhig noch ausführlicher sein.“ Nur loben könne er zudem die Sportberichterstattung. „Ich freue mich immer auf die Montagsausgabe, wenn drinsteht, wie Hansa, Empor und die Seawolves gespielt haben“, sagt der 68-Jährige, dem sein Alter wahrlich nicht anzusehen ist.

Seitdem er wieder zurück in Rostock ist, engagiert sich Thomas Müller im Arbeitskreis Hochseefischerei. Regelmäßig treffen sich die Mitglieder in der Societät Rostock maritim am Steintor. Dort ist noch bis Ende April die Sonderausstellung „Fänger im Eis“ zu sehen sowie weitere Schauen, die sich mit der Hochseefischerei und Schifffahrt beschäftigen.

Jüngst ist auch die erste Ausgabe eines eigenen Magazins seines Arbeitskreises erschienen: „Der Hochseefischer“. Darin versuchen die Mitglieder, das maritime Erbe der Hansestadt zu wahren und berichten über Aktuelles von der heutigen Hochseeschifffahrt. Auch davon wünschte sich Thomas Müller mehr in seiner OSTSEE-ZEITUNG – „denn das maritime Erbe der Stadt darf nicht verloren gehen“.

Von Katrin Zimmer