Nach wochenlanger Schließung waren die meisten Rostocker froh, ein Restaurant oder eine Bar wieder von innen zu sehen. Ganz so wie früher ist es jedoch nicht mehr. Abstands- und Hygieneregeln sowie eine begrenzte Gästezahl sind Teil der Corona-Auflagen. Restaurant- und Barbetreiber sind außerdem verpflichtet, Besucherformulare zu führen, damit Infektionsketten besser nachverfolgt werden können.

Doch geben alle widerstandslos ihre echten Daten an? Ein kleiner Rundgang durch viel besuchte Restaurants in Rostock zeigt, die meisten halten sich an die Maßnahmen.

Unter Zeitdruck keine Kontrollen der Namen

Im Vapiano am Neuen Markt tragen Kellner und Gäste sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Maske. „Wer keine trägt, wird darauf hingewiesen, dass sie auf dem Weg zur Toilette eine tragen sollen“, sagt Mitarbeiter Emil. Teilweise reagieren Menschen genervt, aber die meisten hätten sich bereits an die Maskenpflicht gewöhnt.

Die Kontaktformulare werden als kleine Zettel direkt im Eingang vergeben und beim Verlassen abgegeben. „Als die Anti-Corona-Demos direkt vor dem Restaurant waren, hat man bemerkt, dass da komische Namen und Adressen auf den Zetteln erschienen“, sagt Emil. Seitdem achten die Mitarbeiter mehr darauf, ob Tarnnamen auftauchen. Im Zeitdruck ist eine Kontrolle aber nicht immer möglich.

„Ich habe kein Problem damit, das Formular mit meinen Daten auszufüllen“, sagt eine Frau, die mit ihrem Enkel vor dem Vapiano die Speisekarte inspiziert. „Die jungen Leute sind täglich in den sozialen Medien unterwegs und geben ihre Daten raus, aber regen sich über das Formular auf. Die Adresse weiß da sonst wer.“ Bisher habe sie in allen Restaurants kleine Zettel ausfüllen müssen. Andere Menschen können fremder Menschen Adressen dadurch nicht ausspionieren.

„Zwei bis drei Biere machen manche zum Rebellen“

„Eine Maske erzählt uns mehr als ein Gesicht …“, steht auf einem großen Schild vor dem Restaurant Alex am Neuen Markt. „Kein Zutritt mit Taschentuch, Socke, T-Shirt oder anderen lustigen Sachen“, heißt es weiter auf dem Schild. Desinfektionsspender stehen im Eingang bereit. Die Besucher werden zu einem Tisch gebracht, da es keine freie Platzwahl mehr gibt. „Die meisten haben es kapiert und setzen auch drinnen, wenn sie nicht am Tisch sitzen, eine Maske auf“, sagt ein Mitarbeiter. „Aber zwei bis drei Biere machen manche zum Rebellen. Da gibt es schonmal Beleidigungen und Beschimpfungen. Vor allem mit Alkohol und Gruppenzwang.“

Sandra Wussow (28) serviert im Restaurant "Alex" in Rostock viele Erfrischungsgetränke. (Archivbild) Quelle: OVE ARSCHOLL

Vor jeder Bestellung muss das Kontaktformular ausgefüllt werden. „Manchmal sind es auch Namen, bei denen man nicht einschätzen kann, ob die jetzt echt sind, zum Beispiel Christoph Klaus oder Hans Peter“, sagt ein Mitarbeiter. „Wir haben einfach keine Zeit, das zu kontrollieren.“ Nach zwei Wochen aufbewahren werden die Zettel geschreddert. Das ist der Zeitraum, in dem sich Menschen infizieren, testen und rückmelden sollten.

Kleine Zettel statt A4-Listen

Krankenschwester Nicole Gerick (27) sieht die Kontaktformulare kritisch. „Im Mai 2018 gab es die neue Datenschutzregelung“, sagt die junge Frau. „Bei uns wurde diskutiert, ob wir Patienten im Warteraum noch mit Namen aufrufen dürfen. Alles, was geändert wurde, ist jetzt umsonst.“ In Restaurants lasse sie deshalb ihre Begleitperson die Zettel ausfüllen. Auswärts essen gehe sie seit der Pandemie aber nicht mehr so oft wie vorher.

„Wenn das mehr anonymisiert wird, fände ich das besser“, sagt Nicole. „Einzelne Zettel sollen rausgegeben werden, die dann in eine Dose reingesteckt werden, wo niemand rankommt.“ Wenn jedoch alle Daten verschiedenster Menschen auf einem A4-Papier gesammelt werden, sehe sie einen Bruch des Datenschutzes. Ein Passant mittleren Alters auf dem Neuen Markt meint, dass er „so einen Quatsch“ nicht mitmache. Er wolle keine Maske aufsetzen und gehe deshalb auch nicht mehr in Restaurants.

Besuch von „ Udo Lindenberg “

Vor dem Lokal Burwitz Legendär weisen Schilder darauf hin, dass Mund und Nase bedeckt werden müssen. Desinfektionsspender stehen drinnen bereit. Mitarbeiter Schmidt füllt gerade Getränke in die Gläser und stellt sie auf ein Tablett. „Die meisten haben sich an die Masken gewöhnt und setzen sie automatisch auf, wenn sie drinnen sind“, sagt Schmidt.

Das Burwitz am Neuen Markt. Quelle: Moritz Naumann

„Wer sich hier weigert, die Kontaktformulare auszufüllen oder eine Maske zu tragen, wird aufgefordert, den Laden zu verlassen.“ Schmidt schätzt, dass das bei einem von 100 Gästen vorkommt. Merkwürdige Namen auf den Kontaktformularen gab es bereits. „Von Max Mustermann, Udo Lindenberg und Telefonnummern 12345 war schon alles mit dabei“, erzählt eine Mitarbeiterin.

Beim Imbiss Pesto Peter in der Hermannstraße gibt es Burger, Pasta, Falafel und Kaffee. Wer sich draußen hinsetzen möchte, muss das Kontaktformular ausfüllen. „Man bekommt bei uns entweder einen Zettel oder kann das per Handy machen“, sagt ein Mitarbeiter. Ein Schild weist daraufhin, dass Name und Adresse mit ausgewählter Tischnummer per Nachricht an eine Nummer des Lokals geschickt werden kann, wo die Daten gespeichert werden.

Gäste in der KTV zeigen sich kooperativ

„Die Gäste sind bemüht, alles einzuhalten“, sagt Judith Menzl, Inhaberin des Eiscafé Veis in der Fritz-Reuter-Straße. „Ich habe den Eindruck, dass da die Wahrheit auf die Kontaktformulare geschrieben wird. Aber ich bin auch nicht die Polizei, die das überprüfen wird.“ Die Zettel werden einzeln ausgehändigt und in ein Glas eingesteckt. Am Ende des Tages werden alle Formulare dem Datum zugeordnet.

Judith Menzl, Eiscafé und Snackbar VEIS Quelle: Pauline Rabe

Im Café Lom im Barnstorfer Weg erzählt Mitarbeiterin Sophie Runge (23), dass gerade die Formulare ausgegangen sind. „Da müssen wir improvisieren und andere Zettel beschriften lassen.“ Falsche Namen auf den Formularen seien ihr bisher nicht aufgefallen. Anders als in anderen Lokalen werden die Zettel erst am Ende beim Bezahlen ausgefüllt.

Inhaber Singh (55) der indischen Restaurants Arjun und Jyoti nahe am Brink händigt keine Einzelzettel aus. Stattdessen werden alle Daten auf einem A4-Blatt gelistet. Ein Blick zeigt: die meisten Besucher tragen, lediglich die Nachnamen ein. Bisher habe sich niemand geweigert, seine Daten anzugeben. Falsche Angaben seien Singh nicht aufgefallen. „Wir können Namen und Telefonnummern nicht überprüfen“, sagt Singh. „Aber es wird schon stimmen.“

