Rostock: Garagen in der Nacht abgebrannt – Kripo ermittelt

Rostock-Gehlsdorf

Zwei Garagen sind in den frühen Morgenstunden am Donnerstag im Rostocker Ortsteil Gehlsdorf in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte nichts mehr retten, die Kriminalpolizei sucht nun nach der Brandursache.

Wie es hieß, sei die Feuerwehr nachts gegen 1 Uhr zu dem Brand in den Melkweg gerufen worden. In diesem abgelegenen Bereich befinden sich überwiegend Garagenkomplexe. Aus bislang noch unbekannten Gründen, so teilte es die Polizei mit, geriet die siebeneinhalb mal sechseinhalb Meter große Doppelgarage in Brand. Als die Feuerwehr im Melkweg eintraf, loderten die Flammen bereits aus dem Flachbau. Unter schwerem Atemschutz löschten die Einsatzkräfte den Brand.

In den beiden Garagen befanden sich unter anderem auch Gasflaschen. Es kam aber zu keiner Explosion. Quelle: Stefan Tretropp

Die Polizei sperrte den Tatort ab und hat nun Ermittlungen aufgenommen. Quelle: Stefan Tretropp

Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Polizei sperrte den Tatort ab und hat nun Ermittlungen aufgenommen. Dabei werde auch geprüft, ob Brandstiftung in Betracht kommt.

Von Stefan Tretropp