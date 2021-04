Rostock

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Brand eines leerstehenden und ungenutzten Gartenhauses der ehemaligen KGA Grote Pohl in der Rostocker Südstadt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Gartenhaus in voller Ausdehnung. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Rostock gelöscht, somit konnte ein Übergreifen auf weitere leerstehende Gartenlauben verhindert werden.

Die Ursache des Brandes ist aktuell noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort wird in Richtung Brandstiftung ermittelt. Personen wurden bei dem Ereignis nicht verletzt.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten in Brandortnähe drei Tatverdächtige festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet.

Von Stefan Tretropp