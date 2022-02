Rostock

Der Kutter „Luna Rossa“ ist in der Nacht zu Montag im Rostocker Stadthafen gekentert. Offenbar hatte Sturmtief „Antonia“ das Gastronomie-Schiff, das an der Silohalbinsel vor dem italienischen Restaurant „Al Porto“ festgemacht ist, in Schieflage gebracht. Der Betreiber von Gaststätte und Schiff informierte die Feuerwehr und den Besitzer: Scanhaus-Marlow-Chef Friedemann Kunz.

Der zeigte sich am Montagnachmittag überrascht von dem Unglück. „Das Schiff ist gerade eben durch den TÜV gekommen und die Seesicherheit wurde bestätigt“, sagte Kunz. Erst im Herbst 2019 hatte der in Schweden geborene Unternehmer den 1951 auf der VEB Boddenwerft Damgarten gebauten Kutter mit seiner Firma „R. Kossow & Levermann GmbH“ gekauft und auf der Tamsen Werft in Gehlsdorf aufwendig sanieren lassen. Seit Mai 2020 liegt das Schiff im Rostocker Stadthafen und wird so wie das „Al Porto“ von Blerim Shehu betrieben.

Der Inhaber des Restaurants Al Porto, Ron Sheen, übernimmt 2020 das symbolische Steuerrad für die „Luna Rossa“ von Scanhaus-Chef Friedemann Kunz. Quelle: Moritz Naumann

Feuerwehr legt Ölsperren aus und sperrt Gebiet weiträumig ab

Weil der 24 Meter lange Kutter „Luna Rossa“ an der Kaikante in gefährliche Schräglage geriet, rückte die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden zur Silohalbinsel aus. Mehrere Gegenstände wie Getränkekisten oder Tische und Stühle schwammen bereits im Wasser. Um zu verhindern, dass weitere Schadstoffe austreten, legte die Feuerwehr Ölschlängel um das Schiff, der Unglücksort wurde auch landseitig sicherheitshalber weiträumig abgesperrt.

Zur Galerie Der Kutter „Luna Rossa“ ist in der Nacht zu Montag im Rostocker Stadthafen gekentert. Er liegt seit Mai 2020 vor dem Restaurant „Al Porto“ und dient seitdem als Gastronomieschiff. Sein Eigner ist die Friedemann Kunz Familienstiftung.

Am Vormittag trafen sich Mitarbeiter von Hafenamt, Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und Eigentümer, um zu besprechen, wie der Kutter geborgen werden könnte. Währenddessen untersuchten Taucher ihn auf weitere Schäden. „Die Tanks sehen noch dicht aus, Taucher prüfen nun aber, wie wir vorrangig Betriebsstoffe von Bord bekommen“, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Mario Henke.

Eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung sei gestellt worden, wie Petra Kieckhöfer, Sprecherin der Wasserschutzpolizei, sagte. Ein für die Bergung notwendiger Spezialkran aus Cuxhaven könne laut Angaben der Beamten vor Ort derzeit aufgrund des starken Sturms nicht nach Rostock überführt werden. Der Kutter soll und muss aber gehoben werden, hieß es.

Drittes Schiff innerhalb eines Jahres im Stadthafen gesunken

Bereits Ende Januar war im Stadthafen ein Sportboot gesunken, das unmittelbar neben dem Rumpf der „Undine“ an der Kaikante lag. Als Beamte der Wasserschutzpolizei feststellten, dass Gefahrenstoffe austraten, wurde umgehend die Bergung des Bootes eingeleitet. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung wurde auch in diesem Fall gestellt. Zur Verantwortung gezogen wurde der Besitzes des Bootes laut Kieckhöfer bisher aber nicht, da die Ermittlungen noch laufen.

Zuvor war erst im Mai 2021 der Holzkutter „Wernigerode“, der im Stadthafen lag, in der Warnow versunken. Bis eine Spezialfirma das rund 70 Tonnen schwere Schiff bergen konnte, vergingen damals fast sieben Wochen – weil sich Hansestadt und Besitzer nicht einigen konnten, wer die Kosten dafür tragen sollte.

Der Kutter „Wernigerode“ war im Mai 2021 am Liegeplatz 85 im Rostocker Stadthafen gesunken und wurde im Juni 2021 geborgen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Generell ist der Eigner eines Schiffs dafür verantwortlich, dass dieses sicher im Hafen festgemacht ist. Regelmäßig, aber besonders, wenn Sturm- oder Unwetterwarnungen ausgerufen werden, sollten Besitzer ihre Boote kontrollieren und entsprechend nachsichern, sagte Kieckhöfer. Wenn Spaziergänger Schäden an Booten oder austretende Gefahrenstoffe wie Öl bemerken, sollten sie die Notrufnummern 110 oder 112 nutzen, um schnell Hilfe zu holen, so die Sprecherin der Wasserschutzpolizei.

Ziel ist die Wiedereröffnung des Gastro-Schiffs im April

Was der „Luna Rossa“ passiert ist, sei „großer Mist“, sagte Friedemann Kunz. Er gab aber sogleich den neuen Kurs für den Kutter vor, der den früheren Namen des italienischen Restaurants „Al Porto“ geerbt hat: „Wir werden jetzt auf jeden Fall Action machen und das Schiff so schnell wie möglich reparieren, damit es im April wieder öffnen kann.“

Zur Geschichte des Kutters „Luna Rossa“ Der Kutter vom Typ „Damgarten“ wurde 1951 auf der VEB Boddenwerft Damgarten gebaut, die von 1948 bis 1951 in Pütnitz existierte. Nur 35 Exemplare der 24-Meter-Kutter wurden dort gebaut. Das Schiff ist 6,70 Meter breit und kann in seinem Laderaum 40 Tonnen Fisch laden. 1951 bis 1972 fuhr der Kutter als „Eugen Levine“ für die VEB Fischkombinat Sassnitz in Nord- und Ostsee. Als „Manta“ wurde der Kutter 1972 nach Kiel verkauft. Von 1973 bis 2019 war das Schiff als „Klaus-Peter“ in Heiligenhafen (Schleswig-Holstein) als Angel- und Ausflugskutter unterwegs. Im September 2019 wurde der Kutter durch die Scanhaus-Marlow-Firma „R. Kossow & Levermann GmbH“ gekauft. Im Februar und März 2020 wurde sie auf der Tamsen Werft in Rostock-Gehlsdorf um- und ausgebaut. Seit 26. Mai 2020 liegt das Schiff als Gastronomiekutter „Luna Rossa“ im Rostocker Stadthafen an der Silohalbinsel.

Denn wenn das Wetter wieder besser wird, füllen sich erfahrungsgemäß auch die Terrassen der Gastronomen an der Kaikante mit Rostockern und Touristen. Die sollen dann wieder das Bier aus der Marlower Brauerei bekommen, die ebenfalls Kunz gehört, oder sich ein Glas Wein und die italienischen Speisen von der Karte gönnen können.

Von Katrin Zimmer und Stefan Tretropp