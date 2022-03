Rostock

Gute Nachrichten vom beliebten Restaurant-Kutter „Luna Rossa“: Das 155 Tonnen schwere Schiff, das in der Nacht zum 20. Februar im Rostocker Stadthafen während eines schweren Sturms gesunken war, wurde am Mittwochmorgen mit einem Schwimmkran über die Warnow nach Marienehe geschleppt.

„Wetter und Bedingungen waren optimal, deshalb haben wir es bereits zwei Tage eher gemacht, als geplant“, erklärte Arno Pöker, Sprecher der Friedemann-Kunz-Stiftung, die Eigentümerin des Kutters ist. Auf dem Gelände der Alba Metall Nord GmbH in Marienehe wurde die „Luna Rossa“ an Land gehoben. „Sie kommt nicht in die Werft, sondern soll direkt hier repariert werden“, so Pöker.

Dichtung zwischen Holzplanken wird erneuert

Der Restaurant-Kutter wurde dafür extra in eine Art Wanne gesetzt, damit die Arbeit umweltgerecht vorgenommen werden können – und keine Schadstoffe auslaufen. „Es geht nun darum, die Kalfaterung wieder herzustellen, also die zerstörte Dichtung zwischen den Holzplanken zu erneuern, damit das Schiff wieder schwimmfähig wird. Dann muss es wahrscheinlich auch noch neu lackiert werden“, macht Pöker deutlich. Grundsätzlich sei das Unterwasserschiff in Ordnung.

Zur Galerie Der Kutter „Luna Rossa“ ist in der Nacht zu Montag im Rostocker Stadthafen gekentert. Er liegt seit Mai 2020 vor dem Restaurant „Al Porto“ und dient seitdem als Gastronomieschiff. Sein Eigner ist die Friedemann Kunz Familienstiftung.

Wann genau die Reparaturarbeiten beginnen, konnte Pöker am Mittwoch noch nicht sagen. Auch zu Kosten des Projekts oder wann die „Luna Rossa“ im Stadthafen wieder ihren Betrieb aufnehmen soll, machte der Stiftungssprecher und ehemalige Rostocker Oberbürgermeister noch keine Angaben: „Das wird jetzt alles geprüft und besprochen. Auf jeden Fall ist es schon mal wichtig, dass der Kutter jetzt an der Kaikante ist.“

Aufwändige Bergungsaktion

Die „Luna Rossa“ war in der vergangenen Woche von Experten der Rostocker Firma „Baltic Taucher“ mithilfe eines Schwimmkrans geborgen und gesichert worden. Die Aktion dauerte mehrere Stunden, die Vorbereitungen liefen über mehrere Tage.

Vor etwa 70 Jahren war der Holzkutter in Ribnitz-Damgarten gebaut worden. 2019 aufwändig saniert, diente er seit 2020 als Gastronomieschiff und wurde vom italienischen Restaurant „Al Porto“ betrieben.

Von Alexander Loew