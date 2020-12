Viele Omas und Opas in Mecklenburg-Vorpommern, die in Pflegeheimen leben, müssen wegen des Corona-Lockdowns Weihnachten ohne ihre Familien verbringen. Damit sie sich trotzdem nicht allein fühlen, haben Kinder in Elmenhorst ein besonderes Konzert gegeben. Eine Kostprobe zeigt unser Video.