Rostock

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen ist Heiligabend. Kein Grund, in Hektik zu verfallen. Das Wochenende ist die Chance, das Fest in aller Ruhe vorzubereiten. Geschenke einpacken, Zutaten fürs Festessen einkaufen, Weihnachtskarten an die liebe Verwandtschaft schreiben, prüfen, ob die Lichterkette für den Tannenbaum eine neue Birne braucht – wer solche Dinge jetzt erledigt, kann sich jede Menge Stress ersparen und die letzten Tage bis zur Bescherung entspannt angehen.

Die meisten Läden haben wegen des Corona-Lockdowns geschlossen. Schlecht für diejenigen, die alle Jahre wieder erst auf den letzten Drücker loslaufen, um Geschenke zu kaufen. Für sie kommt das Wochenende gerade recht, zum Beispiel um in der eigenen Küche Präsente herzustellen. Ob Plätzchen, Pralinen oder selbst angemischtes Kräutersalz – wer sich etwas Mühe macht, trifft bestimmt den Geschmack seiner Lieben. Und das Beste dabei: Spaß macht’s auch noch.

Von Antje Bernstein