Wohnen und Bankgeschäfte unter einem Dach: Die Ospa will in Rostock-Gehlsdorf bauen. Der ursprünglich geplante Baustart verschiebt sich. Wann die Miet-Apartments zu haben sind und die ersten Mieter einziehen können, warum weniger Parkplätze entstehen als eigentlich nötig und wo die Ospa derweil neue Eigentumswohnungen verkauft – die Infos.

Uwe Höppner (63) ist Ospa-Kunde und hofft, dass es statt des Containers am Kirchplatz bald wieder eine richtige Filiale gibt. Entsprechende Pläne hat die Ospa und will zudem neue Wohnungen in Rostock-Gehlsdorf bauen und vermieten. Quelle: Frank Söllner/ Architekturbüro Karwath