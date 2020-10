Feiertag am 31. Oktober - Geöffnete Bäcker in Rostock am Reformationstag: Wo es frische Brötchen gibt

Wer am kommenden Samstag Brötchen holen will, könnte bei seinem Bäcker vor verschlossenen Türen stehen: Es ist Feiertag. Ohne frische Brötchen, Croissants oder das Stück Kuchen am Nachmittag müssen die Rostocker aber trotzdem nicht auskommen. Die OZ hat eine Karte mit Bäckern erstellt, die auch am Reformationstag geöffnet haben.