Rostock

Einzelhandel, Bildung, Privatleben: In vielen Bereich ist ab dem 8. März in Rostock wieder mehr möglich. Diese Lockerungen der bis dato geltenden Corona-Regeln treten in Kraft:

Die Geschäfte dürfen wieder öffnen. Dabei wird die Anzahl der Kundinnen und Kunden begrenzt (jeweils eine Kundin oder ein Kunde pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und einem weiteren für jede weiteren 20 Quadratmeter). In Rostock sollen nur Menschen aus Regionen mit einer Inzidenz unter 35 shoppen dürfen. Bürger aus dem umliegenden Landkreis Rostock dürfen demnach vorerst nicht in der Hansestadt einkaufen. Das Rathaus hatte am Sonnabend entsprechende Kontrollen angekündigt.

Kulturelle Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten sowie ähnliche Einrichtungen, Bibliotheken und Archive, aber auch der Zoo Rostock und der Botanische Garten können ohne vorherige Terminvereinbarung geöffnet werden.

Kontaktfreier Sportbetrieb in kleinen Gruppen mit maximal zehn Personen im Freien ist auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen möglich.

Nach den Friseuren dürfen nun auch Kosmetiksalons sowie Massagepraxen, aber auch Sonnen- und Tattoostudios landesweit unter Auflagen öffnen. Kunden müssen Masken tragen. Bei körpernahen Dienstleistungen, wo das nicht möglich ist, etwa bei Bartpflege oder Gesichtsbehandlungen, müsse ein negativer Schnell- oder Selbsttest vorgelegt werden, so Schwesig. Für diese Testregelung gebe es eine einwöchige Übergangsfrist bis 15. März, bis die Testverordnung des Bundes vorliegt.

Treffen mit bis zu fünf Freunden, Verwandten und Bekannten aus zwei verschiedenen Haushalten erlaubt. Paare gelten als ein Haushalt, auch wenn sie in zwei verschiedenen Wohnungen leben. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Voraussetzung für diese Lockerungen sind geeignete Sicherheits- und Hygienekonzepte, die auf Aufforderung des Gesundheitsamtes vorzulegen sind. Diese Konzepte müssen geeignete Vorkehrungen enthalten, um den Zustrom von Personen aus anderen Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen diese Einrichtungen weiterhin geschlossen sind, zu unterbinden. Die Verantwortlichen der Einrichtungen sollen berechtigt sein, sich entsprechende Nachweise vorlegen zu lassen.

Zur Kontaktenachverfolgung setzt Rostock auf die Luca-App, welche im Stadtgebiet in einigen Bereichen bereits angewandt wird und bald landesweit genutzt werden soll. Wenn die Zahl der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 der letzten sieben Tage je 100 000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen 50 oder höher ist, werden die ab 8. März geltenden Lockerungen wieder aufgehoben.

