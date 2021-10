Rostock

„Alles, was ich brauche, ist hier“, sagt Jonas Gottschalk über seine Heimatstadt Rostock. Und damit meint er wirklich alles: Familie, Freunde, Sportvereine, Firma und seine Wohnung in der KTV – alles befindet sich in der Hansestadt. „Ich bin hier aufgewachsen und Rostock ist für mich Heimat durch und durch“, sagt er. „Ich genieße es, so nah an der Ostsee zu sein.“ Nicht zuletzt die Nähe zum Wasser ist für den 25-Jährigen ein Grund, sich hier zu verankern, denn er hat eine ganz spezielle Verbindung zu diesem Element: Jonas gründete vor zwei Jahren eine Firma zusammen mit einem alten Schulfreund, die Wasserkühlkörper für Computer herstellt. Zudem ist er Teil der Beachsoccer-Mannschaft 1. FC Versandkostenfrei. Der sportbegeisterte Rostocker ist außerdem noch Mittelfeldspieler beim Fußballverein FC Förderkader. Nebst Selbstständigkeit und Fußball verbringt er seine Zeit gerne mit Freunden. Ob Film- oder Kochabende oder auch Spaziergänge am Hafen, Jonas Gottschalk genießt die Zeit mit seinen Liebsten in Rostocker Kulisse. „An Rostock gefällt mir besonders gut, dass es weder zu groß noch zu klein ist“, sagt er.

Von Caroline Bothe