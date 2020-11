Rostock

Stundenlang haben die Preisrichter debattiert – aber jetzt steht ein Gewinner für die Gestaltung des neuen Rostocker Stadtparkes am Warnowufer fest. Das Büro RMP Landschaftsarchitekten Stephan Lentzen aus Bonn hat mit seinem Entwurf schlussendlich überzeugt. Der neue Stadtpark soll bis zur Bundesgartenschau 2025 auf der ehemaligen Dierkower Deponie entstehen und an das ebenfalls neu geplante Warnowquartier anschließen. 25 Millionen sind dafür veranschlagt.

Insgesamt waren 16 Büros mit 20 Konzepten beteiligt. Sechs der Entwürfe hatten sich schon Ende Juli für die zweite Runde des Wettbewerbs qualifiziert und wurden am Montag nun final diskutiert. Am Ende fiel die Entscheidung zwischen zwei Varianten. Zum Preisgericht gehörten neben Vertretern der Bürgerschafts-Ausschüsse und der betroffenen Ortsbeiräte auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und Umwelt- und Bausenator Holger Matthäus (Grüne). Auch Jochen Sandner war als Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft am Wettbewerb beteiligt.

Anzeige

Lesen Sie mehr: Neuer Stadtpark zur Buga am Rostocker Osthafen: Sechs Entwürfe in engerer Auswahl

„Klimaleuchtturm“ als Landmarke im Park

Nach OZ-Informationen war es bei der finalen Debatte vor allem darum gegangen, ob der gut 36 Hektar umfassende Stadtpark „eine größere Geste“ verträgt, wie es in der Runde hieß oder ob lieber möglichst wenig Eingriffe in die Natur vorgenommen werden sollten. Die Herausforderung für die Wettbewerbsteilnehmer: Einerseits sensibler Umgang mit dem Naturraum – andererseits soll der Stadtpark für Rostocker, Touristen und Buga-Besucher erlebbar sein und viele Angebote für Sport und Freizeit bieten.

Blütenträume entlang der Warnow Im Jahr 2018 bewarb sich Rostock um die Austragung der Bundesgartenschau 2025 – nachdem Schwerin aufgrund fehlender finanzieller Mittel seine Bewerbung zurückgezogen hatte. Aber erst im Oktober 2020 fällte die Bürgerschaft die notwendige Leitentscheidung zur Ausrichtung. Zur Buga sind neben dem Stadtpark und dem Warnowquartier als Wohn- und Arbeitsviertel auch die Neugestaltung des Stadthafens und eine Brücke über die Warnow geplant. Der Iga-Park wird als Außenstandort eingebunden.

Das gelang den RMP Landschaftsarchitekten offenbar am besten. Der Entwurf sieht ein zentrales Freizeitplateau mit zahlreichen Spiel- und Sportangeboten vor, die auch von Familien genutzt werden können. Im Mittelpunkt der Anlage ist auf einer Kuppe – dem Freizeit-Plateau – ein sogenannter „Klimaleuchtturm“ geplant. Ob der künftig als eine Art Klettergerüst fungiert oder andere, vielleicht auch digitale Funktionen hat – diese Details sollen erst noch geklärt werden. Als Landmarke ist ein Turm allerdings gesetzt. Daneben sollen Terrassen auf dem südlichen Hang der Kuppe einen Ausblick auf die Rostocker Stadtsilhouette bieten.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Steg in der Warnow bietet „Altstadtblick“

Ein weiterer Höhepunkt: Auf dem Wasser der Warnow ist ein Steg geplant, dessen Arbeitstitel „Altstadtblick“ schon deutlich macht, was die Besucher bei der Begehung erwartet. Auch die Geschichte des Areals spielt im Entwurf eine Rolle. So ist ein thematischer Rundgang „Deponieloop“ geplant. Für die Naherholung ist eine sogenannte Parkschale mit erlebbaren Grünräumen vorgesehen.

So soll bis 2025 der neue Rostocker Stadtpark auf dem Gelände der ehemaligen Dierkower Deponie aussehen. Quelle: RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten

Das Gewinner-Büro RMP aus Bonn hat sich mit seiner Landschaftsgestaltung schon in verschiedenen deutschen Städten einen Namen gemacht. Zu den bisherigen Projekten zählt unter anderem die „Welt der Bewegung“ in Hamburg Wilhelmsburg. Auch an Bundesgartenschau-Projekten war das Büro bereits beteiligt. Für die Buga in Heilbronn im vergangenen Jahr hatte das Büro den Park am Neckar, die sogenannte „Neue Theresienwiese“ gestaltet.

Einstimmiges Votum für den Sieger

Auch der am Ende unterlegene Entwurf hatte für den neuen Rostocker Stadtpark eine Kuppel vorgesehen. Mit mehr Freiraum war er von den Architekten im Preisgericht zuerst favorisiert worden. Nach OZ-Informationen haben die Rostocker Vertreter dann aber mit leidenschaftlichen Plädoyers überzeugt, so dass die Entscheidung am Ende einstimmig für den RMP-Entwurf ausfiel.

Lesen Sie mehr: Kräne, Gebäude, Schiffe: Was sich an Rostocks Stadthafen verändern soll – und was nicht

In den Stadtpark-Wettbewerb waren auch die Wünsche der Rostocker Einwohner mit eingeflossen: Alle sechs Büros, deren Entwürfe es in die zweite Runde geschafft hatten, erhielten im Sommer die Ergebnisse der Buga-Bürgerbeteiligung, um diese zu integrieren. Der Siegerentwurf soll am Mittwoch öffentlich vorgestellt werden.

Von Claudia Labude-Gericke