Pölchow

Auf der Autobahn 20 bei Pölchow (Kreis Rostock) ist am Freitagmorgen ein Auto in Flammen aufgegangen. Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 7 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rostock-West und Rostock-Südstadt in Richtung Autobahnkreuz zugetragen. Passanten hatten den brennenden Mazda mit polnischem Kennzeichen auf dem Standstreifen der Autobahn entdeckt und Polizei sowie Feuerwehr verständigt.

Wenig später trafen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ziesendorf und Kritzmow ein. Während die Wehren die Flammen löschten, suchten die Polizisten nach dem Autofahrer, der zu diesem Zeitpunkt spurlos verschwunden war. So setzten die Beamten unter anderem einen Spürhund sowie den Polizeihubschrauber ein, um den flüchtigen Autofahrer zu finden.

Mann an Bushaltestelle geschnappt

Wie Kristin Hartfil, Pressesprecherin der zuständigen Inspektion Güstrow, sagte, konnten sie an einer Bushaltestelle im nahen Pölchow einen Mann festsetzen, der der Tatverdächtige sein könnte. „Wir prüfen gerade, ob dies auch der Tatverdächtige ist“, erklärte Hartfil weiter. Währenddessen löschten die Feuerwehrkameraden den brennenden Mazda und mussten sogar einen Schaumteppich auslegen, damit das Feuer nicht erneut aufflammt.

Wegen des Einsatzes gab es kurzzeitig eine Vollsperrung, was einen entsprechend langen Stau zur Folge hatte. Später konnte der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt werden. Die Kriminalpolizei prüft nun die konkrete Brandursache.

Von Stefan Tretropp