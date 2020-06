Rostock

Corona waren gestern – so scheint es zumindest: In der Rostocker Fußgängerzone schieben sich Menschenmassen an den Schaufenstern vorbei. In Warnemünde bilden sich lange Schlangen vor den Eisdielen, die Cafés sind eng besetzt. Von Ordnungsamt oder Polizei ist weit und breit nichts zu sehen. Werden Corona-Verstöße einfach hingenommen?

„Ich bin schockiert über das, was ich in Warnemünde erleben muss“, echauffiert sich Jürgen Heinrich aus Diedrichshagen. Der Ausflug ins Seebad sind dem 76-Jährigen und seiner Frau gründlich vergangen, seitdem der Tourismus wieder hochgefahren wurde. „Wir wollten uns nur eine Bratwurst holen. Da standen bestimmt 40 Leute so nah beieinander. Der eine hätte dem anderen in die Tasche greifen können. Die Masken hatten wohl alle zuhause vergessen“, berichtet er entrüstet.

Von einem Amt zum nächsten verwiesen

Was den Rentner noch mehr verärgert, ist, dass sich anscheinend niemand darum kümmert, ob die geltenden Regeln eingehalten werden. Er sei niemand, der andere Leute aus Langeweile anschwärze. „Aber wir sind in MV bisher mit einem blauen Auge davon gekommen. So sollte es doch auch bleiben“, betont Heinrich.

Deshalb habe er sich ans Gesundheitsamt gewendet um darauf hinzuweisen. Damit begann eine Odyssee: Er wurde zum Ordnungsamt weitergeleitet, von dort an das Gesundheitsamt oder die Schweriner „Corona-Stelle“ zurückverwiesen. Letztere teilte ihm mit, dass das kommunale Ordnungsamt zuständig sei.

Auch auf der Mole schieben sich Massen von Menschen entlang. Sich aus dem Weg zu gehen und 1,5 Meter Abstand zu halten, ist kaum möglich. Quelle: Frank Hormann

Corona-Anzeigen sind deutlich zurückgegangen

Tatsächlich fällt die Einhaltung der Corona-Regeln grundsätzlich in den Bereich der Kommunalbehörden, erklärt Sophie Pawelke, Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock. Die Polizei leiste lediglich Amtshilfe und mache Stichproben.

Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze sagt:„Die Anzeigen zu Ordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit Corona haben abgenommen.“ Im April habe die Polizei noch 184 Anzeigen an die Stadt übermittelt, davon allein 102 aufgrund von verbotenen Einreisen nach MV. In 46 Fällen nahmen die Beschuldigten an verbotenen Ansammlungen teil, 29 verstießen gegen das Kontaktverbot. Im Mai gab es nur noch 35 Anzeigen, 32 infolge verbotener Ansammlungen. „Die übergroße Menge der Rostocker hält sich an die Regelungen“, resümiert Kunze.

Gegenüber der OZ erklärte jüngst ein Polizeibeamter: „Die Corona-Sache nervt schon. Wir rücken schon längst nicht mehr bei jedem Anruf aus.“ Öffentlich sagen will und darf er das jedoch nicht.

Hat die Rostocker Polizeiresigniert?

Eine scheinbare Resignation zeigte sich auch in dem polizeilichen Verhalten bei der sogenannten Mahnwache der AfD auf dem Neuen Markt am 16. Mai: Die etwa 50 Teilnehmer hielten sich an die Abstandsregel, die rund 250 Gegendemonstranten jedoch nicht. Sie drängten sich dicht an dicht an die Absperrgitter. Auf Nachfrage eines OZ-Redakteurs bei der Polizei, ob sie nichts unternehmen wolle, gab ein Beamter sinngemäß zur Antwort, das gebe nur Ärger.

„Durch die Lockerungen gibt es viel mehr Möglichkeiten, gegen noch bestehende Verbote zu verstoßen. Jetzt, da das öffentliche Leben wieder zunimmt, müsste die Polizei an etlichen Plätzen kontrollieren. Das ist personell gar nicht zu bewältigen“, verteidigt Christian Schumacher, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), die Arbeit seiner Kollegen.

Diese allgemeinen Corona-Regeln bestehen noch Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist in der Öffentlichkeit nach wie vor Pflicht. Aktuell noch bis zum 29. Juni ist die Bevölkerung dazu angehalten, ihre Kontakte außerhalb des eigenen Haushaltes bis auf das Nötigste zu reduzieren. Aufhalten darf man sich an öffentlichen Orten mittlerweile mit bis zu zehn Personen mehrerer Haushalte. Treffen sich nur Personen zweier Haushalte, darf dieses Maximum auch überschritten werden. Diese Verordnung gilt ebenfalls vorerst bis zum 29. Juni. Private Partys oder ähnliche Zusammenkünfte sind sowohl auf öffentlichen Plätzen sowie in Wohnungen als auch privaten Einrichtungen verboten. Ausnahmen bilden Trauungen, Beisetzungen oder Familienfeiern. Aus diesen Anlässen dürfen maximal 30 Personen zusammenkommen – unter Beachtung der Hygienevorschriften. Ab Montag (15.6.2020) gilt: Familienfeiern sind mit bis zu 50 Personen erlaubt, zu Hause und auch in Gaststätten. Der Mund-Nasen-Schutz ist in sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht, ebenso in Geschäften. Ansonsten wird dringend zum Tragen des Schutzes in der Öffentlichkeit geraten.

Es sei nicht das Ziel, jeden Menschen überall zu kontrollieren. Vielmehr würde an das Verständnis der Bevölkerung appelliert, sich zum eigenen Schutz an die Vorgaben zu halten. „Wenn wir Hinweise auf Verstöße erhalten, gehen wir diesen selbstverständlich nach“, betonen Schumacher wie auch Polizei-Sprecherin Pawelke unisono.

Verstärkung an den Stränden angekündigt

Indes ist das Ordnungsamt der Stadt keineswegs untätig, wie Stadt-Sprecher Ulrich Kunze mitteilt. Vier Mitarbeiter des Kommunalen Ordungsdienstes (KOD) werden diesen Sommer die Strandvögte und den Bäderdienst der Polizei in Warnemünde und Markgrafenheide verstärken. Sie sollen sich darum kümmern, die Corona-Verordnungen durchzusetzen. „Unsere Mitarbeiter haben das Recht, bei Verstößen Maßnahmen zu ergreifen, diese zu protokollieren und die zuständigen Ämter zu informieren. Dadurch soll auch das Nachverfolgen von möglichen Infektionsketten erleichtert werden“, berichtet Andreas Bechmann vom KOD.

Diesen Sommer werden die Strandvögte und die Bäderpolizei in Warnemünde und Markgrafenheide zusätzlich von vier Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes unterstützt. Sie werden darauf achten, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Tourismusdirektor Matthias Fromm (Mitte) hält eines der Hinweisschilder in den Händen, die an jedem Strandaufgang stehen. Quelle: Joachim Kloock

Die Beamten des Bäderdienstes der Polizei werden zudem zum Schutz der Urlauber und Einheimischen verstärkt auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln achten, heißt es vonseiten der Stadt.

An jedem Strandaufgang informieren außerdem Schilder über die geltenden Regeln. „Wir dürfen die Lockerungen im Tourismus nicht durch einen nachlässigen Umgang mit der Ansteckungsgefahr durch Covid-19 aufs Spiel setzen“, betont Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm.

Von Maria Baumgärtel