Rostock

Das stolze Schiff ist endlich wieder unter Segeln: Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ der Deutschen Marine hat nach jahrelanger aufwendiger Sanierung die Bremer Lürssen Werft für eine erste Probefahrt verlassen. Doch was nützen die schönsten Segel, wenn der Motor streikt? Kurz nach dem Ablegen machte der nämlich schlapp und die „Gorch Fock“ musste in Schlepp genommen werden.

Das sieht man auch in Rostock nicht gerne: Denn in der Hansestadt haben der Inspekteur der Marine und damit die deutschen Seestreitkräfte insgesamt ihren Sitz. Und auch wenn mit der „Gorch Fock“ wohl kein Krieg zu gewinnen ist, gehört sie als Schulschiff zur Marine. Man könnte also sagen, Rostock ist der heimliche Heimathafen des Großseglers, auf dem die Marine ihren Offiziersnachwuchs in seemännischem Handwerk ausbildet.

Eigene Mole in Kiel

Das werden die Kieler wohl anders sehen: Denn die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt ist eigentlich der Heimathafen der „Gorch Fock“. Dort hat sie sogar eine nach ihr benannte Mole, an der sie wieder liegen soll, nachdem die Marine sie wie geplant am 30. September übernimmt. Und auch das Kommando über das Segelschulschiff liegt nicht direkt in Händen des Marinekommandos, sondern ist an die Marineschule Mürwik delegiert.

Aber am Ende laufen eben doch alle Fäden der Marine in Rostock zusammen. Hier werden auch die Ausbildungsinhalte erarbeitet, das Personal ausgesucht und die Routen der einzelnen Fahrten festgelegt. Wann es jedoch wohin geht, steht noch nicht fest, heißt es aus der Pressestelle des Marinekommandos: „Zum einen wird der Jahresausbildungsplan erst zum Ende des Jahres gestrickt und zum anderen unterliegt die ,Gorch Fock’ derzeit nicht unserer Zuständigkeit“, sagte ein Sprecher.

Acht Crewmitglieder aus MV

Denn bis zur endgültigen Übergabe gehört die Bark offiziell der Werft. Das erscheint in diesem Fall auch ganz gut so, so müssen sich die Marine und die aktuell acht Besatzungsmitglieder aus MV nicht den Defekt bei der Probefahrt ankreiden lassen.

Nach fast sechs Jahren Sanierung war die „Gorch Fock“ am Mittwoch zum ersten Mal wieder aus eigener Kraft gefahren. Sie verließ die Werft in Lemwerder an der Weser und fuhr begleitet von zwei Schleppern Richtung Nordsee.

Kaputtes Ventil

Auf der Probefahrt funktionierte aber nach Werftangaben ein Ventil nicht, das den Dieselantrieb mit frischem Kühlwasser versorgt. Auf See sei ein Austausch des Ventils nicht möglich gewesen. Deshalb wurde der Großsegler in Schlepp genommen und fast einen Tag früher als geplant nach Wilhelmshaven gebracht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„So etwas kann bei Probefahrten durchaus passieren“, sagte der Marinesprecher. Auch Lürssen teilte mit, Werftprobefahrten dienten dazu, „die Technik und das notwendige Zusammenspiel einzelner Bordkomponenten unter realen Bedingungen zu testen“. Auftretende Fehler würden lokalisiert und im Nachgang behoben.

„Der Austausch des Ventils und die hiermit verbundenen notwendigen Anpassungen der Zuleitungen werden nach einer ersten Bestandsaufnahme voraussichtlich einige Tage in Anspruch nehmen“, teilte die Werft mit. Zugleich werde die Ausrüstung des Schiffs vervollständigt. Auch seien weitere Erprobungen in Vorbereitung.

Viele Millionen versenkt

Die Sanierung des Dreimasters begann im Dezember 2015 und hat viel länger gedauert als geplant. Sie ist auch viel teurer geworden: Die Kosten stiegen von zunächst geplanten zehn Millionen auf letztlich 135 Millionen Euro.

Das sanierte Marineschulschiff „Gorch Fock“ wird nach einer vorzeitig beendeten Probefahrt in den Hafen von Wilhelmshaven geschleppt. Das Schulschiff hatte am Mittwochvormittag die Bremer Lürssen-Werft verlassen und war nach fast sechs Jahren erstmals aus eigener Kraft wieder auf Fahrt gegangen. Allerdings musste die Probefahrt wegen eines technischen Defekts vorzeitig beendet werden. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Der Bundesrechnungshof warf der Marine eine schlechte Vorbereitung der Sanierung vor. Zeitweise brachte der Problemfall „Gorch Fock“ auch die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in Bedrängnis. Die Führung der Elsflether Werft ging außerdem undurchsichtigen Nebengeschäften nach. Geld der Marine verschwand. Damit beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft Osnabrück. Ein Ende der Ermittlungen sei noch nicht abzusehen, sagte ein Sprecher.

100 Kilometer neue Kabel

Auch bei Lürssen stand die Instandsetzung „unter schwierigen Vorzeichen“, wie Geschäftsführer Wagner sagte. Bauunterlagen waren unvollständig, an den Schiffbauarbeiten bis dahin musste viel abgeändert werden. „Heute blicken wir auf ein Schiff mit neuen Masten und Rahen, einem komplett neuen Rohrsystem, neuer Isolierung und neuem Innen- und Außenanstrich“, sagte Projektleiter Sascha Eilers. Es wurden 100 Kilometer Kabel gezogen, Antriebsanlage und Generatoren wurden instand gesetzt, die Inneneinrichtung ist größtenteils neu.

Wann die „Gorch Fock“ erstmals wieder ihren heimlichen Heimathafen Rostock anläuft, ist noch offen. Auch ob sie 2022 endlich mal wieder zum Traditionsseglerfest Hanse Sail kommt, kann die Marine noch nicht sagen.

Von Axel Büssem