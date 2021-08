Rostock

Kunterbunt statt betongrau – so soll Rostocks Stadthafen in wenigen Tagen aussehen. Noch bestimmen Pflastersteine und Schotter das Bild am Warnowufer. Herbstliche Regenschauer haben bunte Sommer-Partys abgelöst. Doch es tut sich was am Kai.

Die bekanntesten Street-Art-Künstler und -Künstlerinnen der Hansestadt setzen an zur Farbattacke. Mit Spraydosen und Acryl wollen sie Flächen, auf denen bislang allenfalls Schmierereien und Hansa-Sticker prangen, binnen zwei Wochen in echte Hingucker verwandeln: Die Stromkästen, die sich zwischen dem Schnickmannkai, der Haedgehalbinsel und dem Museumshafen aufreihen, werden zu Leinwänden.

Graffitikunst an 31 Stromkästen am Rostocker Stadthafen

„Hier entsteht unsere bunte Hafengalerie“, erklärt Sascha Hofmann von #MeinHafenDeinHafen. Die Open-Air-Schau soll die Initiative und ihr Anliegen sichtbar machen. Der Zusammenschluss von Unternehmen, Vereinen und dem Rostocker Hafenamt hat es sich zum Ziel gesetzt, den Stadthafen schon weit vor der Bundesgartenschau (Buga) im Jahr 2025 attraktiver für alle zu gestalten. Der Anfang ist gemacht – mit Hochbeeten, Sitzmöbeln und bunt bemalten Beton-Absperrelementen, auch bekannt als „Hafenschweine“. Nun bekommen 31 der backsteineingefassten Stromkästen am Wasser ein individuelles Makeover – mit Erlaubnis der Stadt.

Zu denen, die sich hier kreativ austoben, zählt Sebastian Volgmann. Seine meist maritimen Graffiti-Kunstwerke schmücken bereits unzählige Hauswände in Rostock und haben eine große Fangemeinde. Auch am Kai, Katzensprung von der Container-Lounge Rost Dock entfernt, hinterlässt der Sprayer nun seine unverwechselbare Handschrift.

Auch Florian Kasch will seiner Fantasie am Hafen freien Lauf lassen. Der Illustrator wird drei Trafos zwischen den blauen Portalkränen und dem Schnickmannkai mit Acrylfarbe bemalen. Bevor er den Pinsel ansetzen kann, muss die Schleifmaschine ran und unschöne Graffiti abschmirgeln. „Dann heißt es schnell sein, sonst sind gleich wieder neue Tags drauf“, sagt Kasch und lacht.

Kommt ein Kelly auf einen Kasten bei Santa Barbara Anna?

Statt mit unleserlichen Schriftzügen will Kasch seine drei Stromkästen mit Gemälden verschönern. Sie sollen das Leben am Hafen – und wie der Künstler es sich wünschen würde – widerspiegeln. Und vielleicht tauchen an einem Trafo prominente Gesichter auf. „Ich war als Kind ein kleiner Kelly Family-Fan“, verrät Florian Kasch. Da er den Kasten vor dem Stamm-Liegeplatz von Joey Kellys Segelschiff, der Santa Barbara Anna, bemalen wird, könnte sich irgendwo im Motiv ein Kelly verstecken, sagt der Künstler.

„Außerdem überlege ich, ob ich botanische Motive mit Wasser verbinde. Ich will die Kästen sehr bunt gestalten, damit sie farbige Hingucker werden und sich vom Einheitsgrau abheben. Die Leute sollen Bock haben, sich die Sachen aus der Nähe anzusehen.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fischkopp oder Hafenflaneur, Pflanzen oder Wellen: Was wie auf welchen Trafo passen könnte, entscheidet Florian Kasch anhand digitaler Entwürfe. Er macht Fotos der Stromkästen und nutzt diese als Untergrund, um darauf mittels Gestaltungsprogramm seines Ipads Skizzen anzufertigen. Diese nutzt der Künstler dann als Blaupausen für die „Leinwände“ am Stadthafen.

Trafos sollen ein Gesamtkunstwerk am Stadthafen ergeben

Was die Künstlerinnen und Künstler auf ihre Stromkästen bannen, bleibt ihnen überlassen. Als groben roten Faden haben sie sich auf Themen wie Wasser, Menschen, die am Stadthafen feiern oder flanieren, sowie den Wunsch nach mehr Grün an der Warnow verständigt. Auch beim Ziel sind sie sich einig: Die Trafos sollen ein Gesamtkunstwerk ergeben, das auch in der tristen Jahreszeit viele Leute ans Wasser lockt.

„Wir wollen Kunst und Kultur für alle zugänglich machen“, erklärt Sascha Hofmann. Ein Ansinnen, das gerade in der Corona-Pandemie viele teilen – und fördern: Die Bundeskulturstiftung finanziert die Open-Air-Hafengalerie, das Rostocker Amt für Denkmalpflege, Kultur und Museen sitzt ebenfalls mit im Boot.

Die ersten Trafos haben schon Farbe bekommen. Anfang September soll die Hafengalerie dann komplett fertig sein – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. „Die Galerie soll ein kleiner Magnet für Rostocker und Urlauber werden“, wünscht sich Sascha Hofmann.

Florian Kasch (v. l.), Sebastian Volgmann und Sascha Hoffmann verpassen dem Einheitsgrau im Stadthafen Farbtupfer. Quelle: Ove Arscholl

Von Antje Bernstein