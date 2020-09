Rostock

Insgesamt drei Graffitisprayer sind am Freitagmorgen gegen 6 Uhr durch die Rostocker Polizei gestellt worden. Ein Hinweisgeber hatte sich nach Angaben der Beamten bei ihnen gemeldet. Der Mann hatte beobachtet, wie eine Tatverdächtige ein Graffiti an eine Häuserwand in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt sprühte. Anschließend hätte sie den Tatort mit zwei weiteren Personen verlassen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, konnten zwei der drei Tatverdächtigen nach einem Fluchtversuch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung gestellt werden. Die dritte Person, ein 21-Jähriger, kam während der Befragung der beiden anderen Tatverdächtigen selbst zu den Beamten.

Alkohol und Drogen

Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei der 24-jährigen Tatverdächtigen einen Wert von 1,13 Promille, bei dem 21-jährigen Tatverdächtigen einen Wert von 1,22 Promille. Bei der 24-Jährigen wurden zudem betäubungsmittelähnliche Substanzen gefunden. Der Sachschaden wird auf ungefähr 1 500 Euro geschätzt.

Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

