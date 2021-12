Das Testzentrum am Syrtaki (Seelöwenring 30) hat täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Ausnahmen sind am: 23. Dezember: 12 bis 15 Uhr, 24. Dezember 10 bis 14 Uhr und am 25. und 26. Dezember von 10 bis 20 Uhr. Auch an Silvester, dem 31. Dezember ist dort von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Termine können ganz einfach über das Online-Tool gemacht werden. Wer ohne hingeht, kann sich vor Ort über einen QR-Code kurzfristig registrieren. Für die Weihnachtsfeiertage werde ein Termin aber empfohlen.