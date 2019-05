Rostock

Daniel Engel kann kaum erwarten, dass es losgeht. „Ich will unbedingt einmal die Zweitliga-Meisterschaft gewinnen“, sagte der Kapitän und Runningback der Rostock Griffins jüngst gegenüber TV Rostock. Engel spricht damit aus, was viele denken. Die Greifen werden am Sonnabend (16 Uhr) mit ganz viel Selbstvertrauen in die neue Saison der German Football League (GFL) II starten. Sie peilen zum Auftakt ein Auswärtssieg bei Aufsteiger Troisdorf Jets in Nordrhein-Westfalen an.

Daniel Engel könnte dabei eine wichtige Rolle in der Offensive spielen. Der Rostocker kam vor elf Jahren eher zufällig zu den Griffins. Auf einem Grillabend lernte er damals den heutigen Greifen-Manager Jens Putzier kennen, der ihn zum Probetraining einlud. Engel besuchte eine Übungseinheit und wurde vom Football-Fieber gepackt. „In den vergangenen Jahren hatte ich immer eine Trainingsbeteiligung von mehr als neunzig Prozent. Auf dem Feld oder daneben: Ich gebe immer einhundert Prozent für meine Jungs“, sagt der 31-Jährige.

Engel gilt als Vorbild

In der Vorsaison zählte Engel zu den besten Punktesammlern bei den Rostock Griffins, die mit acht Siegen aus 14 Partien den vierten Tabellenplatz in der GFL Nord belegten. Damit steigerten sie sich gegenüber dem Vorjahr um zwei Punkte und machten vorzeitig den Klassenerhalt klar. 2019 peilen die Ostseestädter mindestens zehn Erfolge an und wollen um den Titel mitspielen. Trainer Christopher Kuhfeldt setzt auf Daniel Engel und lobt: „ Daniel ist ein absolutes Vorbild für unsere jungen Spieler. Er ist jeder Trainingseinheit voll fokussiert und gibt immer einhundert Prozent. Daniel ist genau der richtige Mann für die harten Yards.“

Als Runningback bekommt Daniel Engel den Ball vom eigenen Quarterback übergeben und versucht dann, mit dem Spielgerät in der Hand die gegnerische Verteidigungsreihe zu durchbrechen und so viele Meter wie möglich nach vorn zu kommen. „Für diese Position brauchst du viel Willenskraft, Ehrgeiz und Durchsetzungsvermögen. Meist stehe mir mehrere Defensivspieler gegenüber, die oft viel schwerer sind“, sagt Daniel Engel. Trotzdem zieht er voll durch, ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit.

Die bislang letzten Spiele zwischen den Troisdorf Jets und den Rostock Griffins liegen schon ein paar Jahre zurück. 2013 standen sich beide Seiten auch schon in der 2. Liga gegenüber. Beide Begegnungen entschieden die Troisdorfer für sich – 47:26 und 27:23. Während sich die Jets damals am Saisonende den zweiten Platz sicherten, stiegen die ­Greifen direkt wieder in die 3. Liga ab. Diesmal stehen die Vorzeichen anders. Die Rostocker gehen als Favorit in die Partie und wollen dieser Rolle gerecht werden.

Tommy Bastian