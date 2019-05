Rostock

Die wachsende Fan­gemeinde von American-Football-Zweitligist Rostock Griffins dürfte diesem Spielbeginn ganz besonders entgegen fiebern. Nach 252 Tagen Wartezeit wird es am Sonntag (15 Uhr, Leichtathletikstadion) so weit sein: Dann bestreiten die Greifen ihr erstes Heimspiel in der neuen Saison in der German Football League (GFL) II, in die sie vergangene Woche mit dem 30:20 bei den Troisdorf Jets erfolgreich gestartet sind. Es wird gegen die Langenfeld Longhorns aus Nordrhein-Westfalen gehen. Greifen-Manager Jens Putzier betont voller Vorfreude: „Jetzt beginnt die Saison erst richtig.“

Mit den Longhorns, im Vorjahr Tabellenfünfter mit sechs Siegen und acht Niederlagen, kommt ein unbequemes Team an die Ostsee, das bereits zwei Spiele absolviert hat. Nachdem zum Auftakt die Troisdorf Jets mit 24:12 bezwungen wurden, gab es für die Rheinländer in der zweiten Partie ein 26:36 bei Erstliga-Absteiger Hamburg Huskies.

„Die Langenfelder waren schon in den vergangenen beiden Spielzeiten unser Gegner. Die Bilanz nach vier direkten Duellen ist ausge­glichen, jede Seite hat zwei Spiele gewonnen“, erzählt Putzier und meint: „Nach unserem erfolgreichen Auftakt in Troisdorf wollen wir im heimischen Leichtathletikstadion unbedingt nachlegen, um uns direkt im oberen Tabellendrittel fest­zusetzen.“ Die Rostocker wollen um die Meisterschaft mitspielen.

Krankheits- und verletzungsbedingt werden die Greifen allerdings nicht in Bestbesetzung antreten können. Wer fehlen wird, wollte Jens Putzier nicht verraten. Ausreden gibt es für Griffins-Trainer Christopher Kuhfeldt ohnehin nicht. Der 40-Jährige fordert, sein Team müsse gegen die Langenfelder auf jeden Fall die Fehlerquote minimieren und die Strafen reduzieren.

Neuzugang Alexander Posunko ein Glücksgriff

Die Zuschauer am Sonntag im Rostocker Leichtathletikstadion dürfen sich ganz besonders auf die starken Neuzugänge der Rostock Griffins freuen. Spielmacher Christopher Jeffrey-Griggs setzte in Troisdorf bereits gute Akzente. Der 26-Jährige kam von den Warschau Eagles aus der ersten polnischen Liga, wo er als wertvollster Spieler der vergangenen Saison geehrt wurde. „Chris ist ein Siegspieler, der total auf Football und die Griffins fokussiert ist“, lobt Kuhfeldt seinen neuen Quarterback. Und der Experte hebt einen weiteren Neuzugang hervor: „Alexander Posunko ist ein Glücksgriff, der schon jetzt die Erwartungen übertroffen hat.“ Der 27-jährige Ukrainer kam von den Kiew Capitals und soll als sogenannter Cornerback und Safety für Furore sorgen. Der Defensiv-Spezialist ist damit variabel einsetzbar. Er könnte wohl einer der Shootingstars der Saison werden.

Rostock Griffins sind einerder Zuschauermagneten

In der vergangenen beiden Spielzeiten zählten die Rostock Griffins zu den Zuschauermagneten in der GFL II. Im Vorjahr kamen im Schnitt 1400 Fans. „Auch 2019 hoffen wir auf die großartige und zahlreiche Unterstützung des Publikums. Wirwollen wieder ein tolles Rahmenprogramm bieten“, wirbt Jens Putzier. Dazu zählen ab 14.30 Uhr Kinderschminken, Hüpfburg, Musik und Unterhaltung mit DJ Stilecht, Catering und ein Halbzeitkick. Ein Spezialangebot gibt es für alle Mütter, denn am Sonntag ist Muttertag. „Wer mit seiner Mum am Einlass erscheint, erhält für sich und seine Begleitung ermäßigten Eintritt. Es ist also an der Zeit, euren Müttern unseren geliebten Sport zu zeigen“, meint der 43-jährige Rostocker in Richtung der Greifen-Fans und informiert: „ Autos können dank des FC Hansa direkt in Stadionnähe auf dem VIP-2-Parkplatz abgestellt werden.“

Tommy Bastian