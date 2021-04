Reisen sind aktuell verboten, doch es gibt genug Möglichkeiten, die Freizeit auch in der Heimat schön zu gestalten – bei schönem Wetter natürlich draußen. Nur was ist gemäß der neuen Corona-Regeln an einem beliebten Ausflugsziel, dem Rostocker Stadthafen, erlaubt und was nicht? Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Freizeit im Freien.