Ein kleiner Campus mitten in Groß Klein – so würde Dorothea Engelmann die Verbindung von Börgerhus, Jugendzentrum 224 und den Schulen bezeichnen. Alles fußläufig und schnell erreichbar. Die Leiterin der Einrichtungen, die auch die Schulsozialarbeit verantwortet, arbeitet seit 2010 in Groß Klein.

Börgerhus – der Knotenpunkt des Stadtteils

Das Stadtteil- und Begegnungszentrum sei der Knotenpunkt des Viertels, auch für andere soziale Einrichtungen. „Es ist ein Ort der Begegnung, wo man sich treffen und zusammen lernen kann. Wir sind wie eine kleine Volkshochschule“, sagt Engelmann lächelnd, „ein offenes Haus mit vielen Räumen, die bespielt werden müssen“. Insgesamt sorgen sieben Mitarbeiter und mehr als 50 Ehrenamtliche dafür, dass den Bürgern und Interessierten verschiedene Aktionen angeboten werden. Wie beispielsweise Kaffee und Kuchen in der Caféteria oder das Lesen und Stöbern in der Stadtteilbibliothek. Durch Corona ist das allerdings zurzeit nicht möglich.

Dorothea Engelmann sieht aber dennoch auch das Gute in diesen Zeiten: „Die Corona-Krise befeuert die Zusammenarbeit zwischen den sozialen Einrichtungen sogar ein bisschen.“ Der regelmäßig stattfindende Stadtteiltisch erreiche mittlerweile große Resonanz. „Die Kindertagesstätten sind sehr gut vertreten, und durch unsere Schulsozialarbeiter sind wir auch gut mit den Schulen vernetzt“, so Engelmann. Privatpersonen könnten auch teilnehmen, allerdings sei da noch viel Luft nach oben.

Sprachcafé und -patenschaften

Grundsätzlich seien die Einwohner jedoch zufrieden und gerade die, die neu im Stadtteil sind, seien stolz darauf, in Groß Klein zu leben. Doch auch die „Alteingesessenen“ identifizieren sich mit ihrem Stadtteil. Leider würden oft soziale Aspekte, wie die hohe Arbeitslosigkeit im Stadtteil, übersehen. Viele Alleinstehende, vor allem Geflüchtete, leben relativ isoliert.

„Das Zusammenbringen ist schwierig“, sagt Engelmann, „aber wir arbeiten dran“. Seit 2015 gibt es im Börgerhus ein Sprachcafé und es wurden Sprachpatenschaften arrangiert. „Leider kommen wenig Deutsche ins Café, was gerade die gemeinsamen Gespräche stoppt. Es wäre schön, wenn der Austausch wieder stattfinden könnte.“

Jugendzentrum 224

Neben dem Börgerhus gibt es ein Extra-Gebäude, das als Jugendzentrum 224 genutzt wird. Dort können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von sechs bis 27 Jahren verschiedene Räume für ihre Freizeitgestaltung nutzen. „Es ist wie ein kleines Wohnzimmer“, sagt die Leiterin. „Wir bespielen die Besucher nicht – sie beschäftigen sich selber. Beispielsweise haben wir einen Raum mit einem Billardtisch, den sie nutzen können“.

Natürlich werden aber auch den Kindern und Jugendlichen Angebote gemacht. „Wir machen gerne eine ‚Waldwanderung‘ mit den Kindern“, erklärt Engelmann. „Es gibt auf dem Weg zum Iga-Park ein kleines Wäldchen – das ist bei Groß Klein-Dorf. Dort stehen viele alte Gutshäuser und man vergisst ganz kurz, wo man ist – es fühlt sich für einen Moment anders an.“

Groß Klein steht fürs Maritime

Generell gebe es laut Engelmann viel Grün im Stadtteil. „Ich finde, der Stadtteil Groß Klein ist von allen Plattenbaugebieten einer der schönsten“, sagt sie. Auch die Nähe zum Hafen und zur Werft sei für Groß Klein ein Merkmal. Das Maritime und der Schiffbau, für den die ganze Hansestadt bekannt ist, seien ein großer Part des Viertels. „Alte Hasen aus dem Stadtteil haben viel damit zu tun. Sie erzählen im Geschichtencafé gerne davon“, erklärt die 35-Jährige.

Kleiner Ahornort Groß Klein ist der jüngste Stadtbereich im Nordwesten Rostocks und wurde größtenteils von 1979 bis 1984 gebaut. Im Jahr 1355 wurde der Stadtteil erstmals urkundlich erwähnt. Ursprung von Groß Klein ist ein kleines Warnowdorf. Erstmals erwähnt wurde es als „wendeske klene“, was so viel wie „wendischer Ahornort“ bedeutet. Groß Klein wurde am 8. März 1934 eingemeindet. Es leben überdurchschnittlich viele 60- bis 70-jährige Einwohner im Stadtteil. In Groß Klein ist der Anteil der Arbeitslosen mit 9,4 % am höchsten. Ende 2019 waren das insgesamt 763 Arbeitslose im Viertel. Das Durchschnittsalter beträgt 45,3 Jahre. In Groß Klein wurden, aufgrund von hohen Wegzugsraten, in den Jahren 2002 bis 2006 einige Wohnungen zurückgebaut. Insbesondere im „Warnowdorf“ wurden viele neue Wohnungen, meist in Form von Ein- und Zweifamilienhäusern, gebaut. Ab 2013 entstand im Nordwesten von Groß Klein ein neuer Wohnstandort: der „Likedeelerhof am Laakkanal“. (Quellen: Statistische Nachrichten „Stadtbereiche 2019“, Hanse- und Universitätsstadt Rostock/rathaus.rostock.de)

Klenow Tor und Iga-Park

Das „Klenow Tor“ ist ebenfalls ein zentraler Punkt im Stadtteil. Das Bürger- und Einkaufszentrum bietet viele Shoppingmöglichkeiten sowie Ärzte und andere Dienstleistungen. Durch die S-Bahn-Haltestelle Lichtenhagen ist das Zentrum gut zu erreichen, aber auch Parkplätze sind genügend vor Ort.

Ob Blumen, Lebensmittel oder Geschenke: Im Einkaufszentrum kann das alles auf kürzesten Wegen erledigt werden. Und auch das Gelände des Iga-Parks liegt zwischen Schmarl und Groß Klein.

Festplanung und Stadtteilgarten

Trotz Corona plant das Team des Stadtteil- und Begegnungszentrums noch in diesem Jahr ein größeres Fest. „Es ist eine variable Planung, so dass wir es notfalls noch mal verschieben können“, sagt die Leitung. „Wir hoffen jedoch, dass es stattfinden kann. Es wäre ein Höhepunkt, den sich viele Menschen mal wieder wünschen.“

Ein weiterer Wunsch des Teams seien Orte mit mehr Aufenthaltsqualität. Dorothea Engelmann könnte sich einen Stadtteilgarten vorstellen, mit Hochbeeten und einem Boule-Platz. „Dort können sich die Bürger gärtnerisch ausleben und sich treffen und zusammen sein. Zusätzlich würde ich mir WLAN-Hotspots wünschen“. Mobiles Datenverbindungen seien in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken und gerade in Groß Klein würde freies Internet gebraucht. Das sei allerdings bis jetzt nur eine erste Idee – aber eine mit großer Dringlichkeit.

Von Kira Müller