Blaulicht, Sperrmüllhaufen, graue Wände, traurige Gesichter: So zeigt sich der Rostocker Blockmacherring in der RTL Zwei-Sendung „Hartz und Herzlich“. Der Sender begleitet Bewohner, die in sogenannten „sozialen Brennpunkten“ leben, bei ihrem Alltag.

Zwei Staffeln der „Sozialreportage“ wurden bereits im Rostocker Stadtteil Groß Klein gedreht. Der Fokus liegt dabei auf dem Blockmacherring. „Wer hier lebt, ist nicht freiwillig hier gelandet“, sagt die Off-Stimme im Intro. Auch die Bewohner scheinen diese Meinung zu teilen. Sie bezeichnen ihr Zuhause als „Asi-Block“ oder „Endstation.“ Eine Anwohnerin sagt: „Dieser Block ist wie ein Gefängnis.“

Spielplätze, Grünflächen, Strandnähe

Doch wie lebt es sich wirklich in Groß Klein und was denken die Bewohner über die Darstellung im Fernsehen? Für viele Anwohner ein sensibles Thema. „Es ist krass, wie ein gesamter Stadtteil auf einen einzigen Block im Blockmacherring reduziert wird seit dieser Sendung“, sagt eine Frau, die anonym bleiben möchte. „Wenn ich sage, dass ich in Groß Klein lebe, werde ich direkt darauf angesprochen.“ Die Rostockerin vermutet, dass dieser Ruf bleiben wird. „Ich sage jetzt immer, ich lebe in der Nähe von Warnemünde.“

Ein Besuch Mitte August zeigt ein friedliches und entspanntes Bild des Stadtteils. Kinder spielen am Vormittag auf der Wiese zwischen den Wohnblocks, Anwohner gehen mit ihren Hunden spazieren, wenige Nachbarn sitzen auf den dekorierten Balkonen, Passanten grüßen einander freundlich. Es ist ruhig und sauber. „Die meisten sind zu dieser Zeit arbeiten“, betont Erzieherin Regine Spors. Die 33-Jährige ist bereits in Groß Klein aufgewachsen. „Alles ist grün, es gibt mit dem Börgerhus viele Freizeitangebote, zum Iga-Park ist es nicht weit, auch Warnemünde ist direkt um die Ecke“, zählt sie auf.

Keine Urlaubsstimmung

Auch das beliebte Seebad wird in der Fernsehreportage gezeigt. Zu sehen ist das Meer, Möwen, von erholten Urlaubern ist die Rede. Doch von Urlaubsstimmung könne im Block keine Rede sein. „Hier bestimmen Sorgen, Zerstörung und Arbeitslosigkeit das Bild des Viertels“, heißt es. Dem widerspricht Regine Spors. „Die meisten Groß Kleiner gehen arbeiten, fahren in den Urlaub und haben ein gutes Leben“, sagt die Rostockerin. Sie blickt zu dem Haus, das in der Sendung gezeigt wurde. „Natürlich gibt es hier auch Probleme. Der Vermieter hat ständig gewechselt, es wurde nicht saniert, die Mieten sind günstig. Hier wohnt auch die Klientel, die für die Sendung gesucht wurde.“

Ortsbeirat Uwe Michaelis sieht die Sendung ähnlich kritisch. „Natürlich leben hier auch Menschen, denen es nicht gut geht, die Sorgen und Probleme haben“, sagt er. „Aber es ist nicht in Ordnung, das so auszunutzen.“ Auch er fürchtet, dass ein abschreckendes Bild von Groß Klein entsteht. „Wir haben einen schönen ruhigen Stadtteil mit vielen Naherholungsmöglichkeiten und zufriedenen Menschen“, sagt der Politiker.

RTL Zwei: Realität schmerzt

Der Sender kennt die Kritik an dem Format. „Wir drehen keine umfassenden Porträts von Stadtvierteln, in denen auch alle positiven Aspekte gezeigt werden, sondern wir porträtieren Menschen“, heißt es in einer Stellungnahme von Chefredakteurin Konstanze Beyer. „Wir dokumentieren die Realität ohne Filter. Das ist manchmal schwer auszuhalten, dessen sind wir uns bewusst.“ Nicht die Machart der Dokus sei das Problem, sondern die Weigerung der Kritiker, die harten Realitäten anzunehmen und armen Menschen einfach zuzuhören. Reportagen und Dokumentationen über das Leben von Menschen am Rande der Gesellschaft seien in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Bestandteil des Programms geworden. Diese Formate „lenken den Blick auf Schicksale, die die meisten von uns nicht sehen wollen oder von denen sie nicht wussten, dass es sie im reichen Deutschland gibt.“

„Nachbarn finden es peinlich“

Nach einer Ausstrahlung besucht RTL Zwei viele der Protagonisten wieder. Christine Marschall sagt, sie habe das abgelehnt. „Ich wurde in der ersten Staffel gefilmt“, sagt die Bewohnerin des Blockmacherrings. „Ich wurde im Park angesprochen und wollte dazu beitragen, dass Groß Klein einen besseren Ruf bekommt. Das ist nach hinten losgegangen.“ Marschall fühlt sich falsch dargestellt. „Ich habe während der Dreharbeiten wenig geraucht und wurde nur rauchend dargestellt“, meint sie. „Und die schönen Szenen wurden nicht gesendet.“ Ihre Nachbarn hätten sie auf die Ausstrahlung angesprochen. „Viele fanden es peinlich.“

Die Rostockerin betont, gern im Blockmacherring zu leben. „Idioten gibt es auch in anderen Stadtteilen. Und die machen hier nur einen kleinen Anteil aus.“ Seit sechs Jahren wohnt die dreifache Mutter in Groß Klein. „Die meisten sind freundlich und hilfsbereit. Wir haben eine gute Nachbarschaft.“

Von Katharina Ahlers