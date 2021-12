Rostock

Der FC Hansa Rostock bietet am kommenden Sonnabend (18. Dezember) von 9 bis 12 Uhr gemeinsam mit dem Hausärzteverband MV und der Kassenärztlichen Vereinigung im Business-Club des Ostseestadions Corona-Schutzimpfungen an. „Der Businessclub wird bis zum nächsten Heimspiel nicht von uns genutzt und bietet sehr gute Bedingungen, um eine größere Anzahl von Impfungen an einem Tag zu absolvieren. Wir stellen den Ärzte-Teams diesen Bereich sehr gern zur Verfügung und hoffen auf eine große Resonanz. Wir würden uns freuen, wenn sehr viele Menschen dieses Angebot kurz vor Weihnachten nutzen würden“, so Robert Marien, Vorstandsvorsitzender des FC Hansa Rostock.

„Wir wollen da, wo sonst elf Fußballer auf dem Rasen aktiv sind, mit elf Impf-Teams an den Start gehen und Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungen anbieten. Wir haben 1000 Dosen zur Verfügung, die wir verimpfen können“, erklärt Dr. Tilo Schneider vom Hausärzteverband Rostock, der die Impfaktion leitet.

Ausschließlich Vakzin von Moderna im Angebot

Bei der Aktion im Ostseestadion wird ausschließlich der Impfstoff des Herstellers Moderna verabreicht. Alle Impf-Willigen müssen daher also mindestens 30 Jahre alt sein. „Bei der Auffrischungs-Impfung, der sogenannten Boosterung, sollte die letzte Impfung 6 Monate her sein. Die Boosterung können alle Menschen empfangen, die zuvor mit anderen Impfstoffen versorgt wurden, das stellt kein Problem dar“, macht Dr. Tilo Schneider deutlich, dass die Aktion trotz der Alterseinschränkung ein großes Zielpublikum anspricht.

Für die Impfung im Ostseestadion muss kein Termin vereinbart werden. Es ist aber unbedingt daran zu denken, den Personalausweis, die Krankenkassenkarte und den Impfpass mitzubringen.

Von OZ