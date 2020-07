Rostock

Das grüne Paradies liegt verborgen hinter einer Toreinfahrt. Steffen Schneider lebt mit seiner Familie in einem umgebauten Speicher in einem Hof in der Fritz-Reuter-Straße. Hier, mitten in der KTV pulsiert das Stadtleben. Enge Straßen mit Kopfsteinpflaster, die Uni in Laufweite, Kneipen und kleine Läden an jeder Ecke. Von all dem sieht der 53-jährige Filmemacher nichts, wenn er in seiner Küche steht, sondern nur seinen großen Garten. 1100 Quadratmeter Landleben in der Großstadt.

Schneiders Oase besteht aus einer bunten Wiese voller Gänseblümchen, mit großen Bäumen, Liegestühlen und Schaukel. Die Tischtennisplatte wird nur für kurze Partien aus dem Geräteschuppen nach draußen geschoben. „Der Rasen geht sonst kaputt“, sagt Schneider. In einer Ecke stapeln sich Brennholzscheite für den Kamin, Gartengeräte warten auf ihren Einsatz. Ein halb verfallenes Baumhaus scheint darauf zu vertrauen, das mal wieder jemand mit Hammer und Nägeln vorbeikommt.

„Hier ist es nicht so clean“, sagt Klaus-Peter Schneider (77). Genau so soll es sein: Besucher, die das grüne Eiland zum ersten Mal betreten, befällt spontan die Lust, sich eine Hängematte aufzuspannen, irgendetwas Kaltes mit umweltverträglichem Strohhalm zu trinken und dabei ein Buch zu lesen.

Grünfläche für drei Generationen

Drei Generationen teilen sich den Garten: Da sind Steffen Schneider, seine Frau Hanna (49) und ihre Tochter Elisabeth (13). Die anderen Kinder sind schon erwachsen und ausgezogen. In einem der beiden Vorderhäuser, die den Garten nach vorne begrenzen, leben die Eltern des Filmemachers, der Reportagen für den NDR („mareTV“) dreht und als Autor und Sprecher arbeitet.

Das Rasenmähen übernimmt meist Senior Klaus-Peter Schneider. Für die Details ist seine Frau Christa zuständig. „Sieh mal, hier, das sind Leberblumen“, sagt sie, rafft ein paar Pflanzen beiseite und zeigt auf zwei daumenlange Stängel mit grünen Blättern. Wenn die Zeit gekommen ist, zeigt die seltene Blume ihre wunderschönen blauen und gelben Blüten, erklärt die frühere Englischlehrerin.

Es ist nicht die einzige gärtnerische Rarität im Schneider-Garten. Den mögen natürlich auch Tiere. Zu den ständigen Bewohnern zählt unter anderem eine Haselmaus, zahlreiche Singvögel habe hier ihr Revier, Igel ebenso. Abends drehen erst die Schwalben und danach die Fledermäuse ihre Runden über der Wiese.

Kein Bad, WC im Keller

Wie kommt man bloß an so einen großen Garten mitten in der Stadt? Steffen und Hanna Schneider hatten das nicht geplant, als sie 1992 im Vorderhaus in eine baufällige 33-Quadratmeter-Wohnung zogen, mit vorläufigem Mietvertrag. „Erhaltungswohnen hieß das“, sagt Hanna Schneider, die als selbstständige Schmuckdesignerin arbeitet.

Die heruntergekommenen Gründerzeitwohnungen waren damals alles andere als beliebt. Ein Bad gab es nicht, die Toilette war im Keller. Wenig später stand das komplette Haus zum Verkauf. Die Schneiders überlegten. „Lohnt sich das?“

Ein Bekannter aus Hamburg, der das Potenzial der Altstadtimmobilie richtig einschätzte, riet dringend zum Kauf. Es folgten viel Stress, Arbeit und schwindelerregende Kredite. „Wir waren blauäugig damals“, sagt Steffen Schneider. Und das sei gut gewesen, sonst hätten sie sich womöglich abschrecken lassen. Inzwischen wohnt die Familie im Hinterhof – in einem modern umgebauten Speicher aus dem 19. Jahrhundert.

Geburtsstunde des Gartens

Die eigentliche Geburtsstunde des Gartens schlug Mitte der 1990er Jahre, zwei Jahre nach dem Einzug in den sanierungsbedürftigen Altbau. Das Haus daneben stand ebenfalls zum Verkauf. Schneiders Eltern zogen ein. Und die beiden grauen und mit Gerümpel und abenteuerlichen Schuppen-Konstruktionen vollgestopften Hinterhöfe wurden zusammengelegt und verwandelten sich nach endloser Arbeit in ein grünes Paradies, verborgen hinter einer unscheinbaren Toreinfahrt in der KTV.

Von Gerald Kleine Wördemann