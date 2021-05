Rostock

Gusti Leder wird zur Ladenkette: Der Rostocker Online-Händler für Lederwaren will bis Jahresende 15 neue Geschäfte eröffnen. „Die ersten acht Mietverträge haben wir bereits unterschrieben“, sagt Gusti-Gründer Christian Pietsch (36) der OZ. Die Zahl der stationären Geschäfte verdoppelt sich bis 2022 auf insgesamt 30. Neue Läden entstehen unter anderem Bamberg, Heidelberg, Cottbus und Erfurt.

Eine neue Filiale in Greifswald ist bereits fertig eingerichtet und soll so schnell wie möglich öffnen, wenn der Lockdown vorbei. „Ich hätte auch gern ein Geschäft in Stralsund, wir haben aber noch kein Ladenlokal gefunden,“ sagt Pietsch. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 180 Mitarbeiter.

Online-Boom hilft nur den Großen

Neben dem Netz auch auf den stationären Handel zu setzen, sei eine Überlebensstrategie, erklärt Pietsch. Er gründete den Onlinehandel für nachhaltig hergestellte Lederwaren 2007 als Student. Inzwischen leitet er die Firma mit seiner Frau Felicity. Der vermeintliche Siegeszug des Internets über die klassischen Läden in der Pandemie sei für die meisten Betriebe mehr ein Scheinerfolg.

„Ich finde das sogar richtig schlecht“, sagt der Unternehmer. Die wenigen Gewinner der Krise seien große Plattformen wie Amazon, Zalando und vor allem Google. Die Suchmaschine sauge mittlerweile ein Viertel der Umsätze ab – für Anzeigen, ohne die ein Großteil der Anbieter für potenzielle Kunden unsichtbar bleibt. Während die Mega-Konzerne enorm wachsen, bleibt für kleine Anbieter und Mittelständler kaum noch etwas übrig.

Gewinne im Internet schrumpfen

„Die Gewinne im Internet werden immer kleiner“, sagt Christian Pietsch. Weil zugleich viele traditionelle Händler aufgegeben müssen, sinken vielerorts die Mieten für Ladenlokale. Gusti Leder kann sich deshalb ein neues Geschäft in der angesagten und teuren Rosenthaler Straße in Berlin-Mitte leisten.

20 000 Euro kostet der Umbau für jeden Laden, den zwei Handwerker in allen neuen Gusti-Filialen ausführen. Bei der Einrichtung setzt Gusti auf den eher rohen Upcycling-Stil mit altem Holz und Metallrohren, den seine Kunden bereits aus der Rostocker Filiale kennen. „In einer superchic designeten Umgebung würden die Ledertaschen gar nicht wirken“, sagt Pietsch.

Auch Bio-Lieferdienste legen zu

Der 36-Jährige sieht die Chancen des klassischen Ladengeschäfts darin, etwas zu bieten, was das Internet nicht kann: Unterhaltung und Erlebnisse. Pietsch erzählt von einem Besuch in Geschäften in der Ukraine, die im Keller kleine Shows und spannende Mitmachkurse veranstalten. „Die Leute haben nachher gekauft wie verrückt“. In seinen Läden sollen die Bastel- und Reparatur-Ecken mehr Gewicht bekommen, weitere Aktionen sind geplant.

Auch andere Internethändler aus MV konnten durch den Lockdown massiven Zuwachs verbuchen, neben Giganten wie Amazon. „Wir haben einen Umsatz-Zuwachs von 60 Prozent“, heißt es etwa beim Lieferdienst Biofrisch Nordost aus Broderstorf bei Rostock. Stammkunden bestellen die biologisch angebaute Lebensmittel direkt auf der Webseite, ohne den Umweg über teure Online-Anzeigen.

Bangen in den Innenstädten

Das ähnlich aufgestellte Schweriner Unternehmen Hofkiste verbucht einen Kundenzuwachs von gut 30 Prozent seit einem Jahr. „Die Leute wollen sich gesund ernähren und nicht unbedingt im Laden einkaufen müssen“, sagt Inhaberin Dagmar Kürten. Zeitweise kamen die zehn Mitarbeiter kaum hinterher, die vielen zusätzlichen Bestellungen abzuarbeiten.

Unterdessen geht das Bangen der Geschäfte in den Innenstädten und Shoppingcentern weiter. „Die Zeit, in der noch Geld verdient werden kann, wird immer kleiner“, sagt Kay-Uwe Teetz vom Handelsverband Nordost. In der touristischen Nebensaison bis zum Sommer kommen normalerweise viele Gäste an die Ostsee, die reichlich Geld in den Geschäften lassen. Diese Gelegenheit, um die nötigen Reserven für den Winter aufzubauen, schrumpft mit dem aktuellen Lockdown, der mindestens bis Pfingsten gehen soll, von Tag zu Tag.

Prognose: Fast 2000 Pleiten in MV

Teetz rechnet mit vielen Geschäftsaufgaben in den kommenden Monaten. Sein Dachverband HDE geht von 120 000 Pleiten im Einzelhandel aus. Umgerechnet auf MV wäre das fast 2000 Läden. „Ich glaube nicht, dass sich alle frei werdenden Ladenlokale wieder vermieten lassen“, sagt der Handelsexperte. Verwaiste Schaufenster auch in 1a-Lagen wie der Kröpeliner Straße in Rostock würden immer wahrscheinlicher.

Von Gerald Kleine Wördemann